Общество
14 минут назад
В мэрии недовольны ликинскими автобусами
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В депрансе администрации Липецка прокомментировали ситуацию с поломками новеньких "ЛиАЗов".
Как уже сообщал GOROD48, сегодня утром на прикол встали восемь автобусов "ЛиАЗ", которые впервые вышли на маршруты 1 июля. То есть поломался каждый третий из партии в 21 машину, ключи от которых глава Липецка торжественно вручил водителям МУП "Липецкпассажиртранс" 30 июня.
Ситуацию с вышедшими из строя автобусами GOROD48 прокомментировал председатель департамента транспорта мэрии Александр Алынин:
- В настоящее время на городских маршрутах работают 15 автобусов. На базе МУП "Липецкпассажиртранс" на диагностике сейчас находятся шесть единиц. Причины сбоев в их работе можно классифицировать как не критические: у четырех автобусов датчик показывает необходимость проверки электроники, у одного сбой гура, еще в одном автобусе небольшая течь технической жидкости. Так как автобусы находятся на гарантии, диагностику и устранение любых даже мелких неполадок уполномочены делать представители производителя. Они приехали в Липецк и сейчас в короткие сроки решают все технические вопросы. Согласно контракту поставки, производитель обязуется обеспечить гарантийное обслуживание автобусов в течение 18 месяцев. Администрация недовольна ситуацией и намерена смотреть за тем, как будет показывать себя техника в ближайшем будущем. Не исключается вариант возврата или замены прибывшей партии.
Ситуацию с вышедшими из строя автобусами GOROD48 прокомментировал председатель департамента транспорта мэрии Александр Алынин:
- В настоящее время на городских маршрутах работают 15 автобусов. На базе МУП "Липецкпассажиртранс" на диагностике сейчас находятся шесть единиц. Причины сбоев в их работе можно классифицировать как не критические: у четырех автобусов датчик показывает необходимость проверки электроники, у одного сбой гура, еще в одном автобусе небольшая течь технической жидкости. Так как автобусы находятся на гарантии, диагностику и устранение любых даже мелких неполадок уполномочены делать представители производителя. Они приехали в Липецк и сейчас в короткие сроки решают все технические вопросы. Согласно контракту поставки, производитель обязуется обеспечить гарантийное обслуживание автобусов в течение 18 месяцев. Администрация недовольна ситуацией и намерена смотреть за тем, как будет показывать себя техника в ближайшем будущем. Не исключается вариант возврата или замены прибывшей партии.
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