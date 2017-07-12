Общество

33 минуты назад

В Липецке поймали восемь торговцев-нелегалов

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#торговля
В Липецке поймали восемь торговцев-нелегалов

Изъяты весы.

Сегодня в ходе работы по пресечению фактов несанкционированной уличной торговли в Липецке былоустановлено 8 случаев осуществления деятельности по продаже товаров, вне розничных рынков, установленных планом организации розничных рынков на территории области, утвержденным постановлением администрацией области от 11.05.2007г. №62 «Об утверждении плана организации рынков на территории Липецкой области».

В отношении виновных лиц составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 6.2 КоАП Липецкой области, все технические средства (весы) изъяты. Административные материалы в отношении указанных лиц, направлены в административные комиссии для принятия решения о привлечении к административной ответственности.


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#торговля

Комментарии (1)

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Tinka

15 минут назад
Российские врачи бьют тревогу: бoльшинcтвo nрoдуктов на нaших cтoлaх и в хoлодильникe зарaжены невидимыми nарaзитами!Эта заразa накaпливаeтся в нашем oрганизмe и вызываeт большинство болeзней (в том числе рaк).Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться.Вот статья минздрава как спаси себя и своих близких --- http://tok.pw/zaraza
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