В Липецке поймали восемь торговцев-нелегалов

Изъяты весы.





Сегодня в ходе работы по пресечению фактов несанкционированной уличной торговли в Липецке былоустановлено 8 случаев осуществления деятельности по продаже товаров, вне розничных рынков, установленных планом организации розничных рынков на территории области, утвержденным постановлением администрацией области от 11.05.2007г. №62 «Об утверждении плана организации рынков на территории Липецкой области».В отношении виновных лиц составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 6.2 КоАП Липецкой области, все технические средства (весы) изъяты. Административные материалы в отношении указанных лиц, направлены в административные комиссии для принятия решения о привлечении к административной ответственности.