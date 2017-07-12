Липчане банкротят орловских кондитеров

Ливенская кондитерская фабрика задолжала липецкой компании несколько сотен рублей

Арбитражный суд Орловской области вынес определение о принятии заявления и проверке обоснованности требований заявителя к должнику. Иск подало ООО «ГК Синергия» из Липецка. Эта компания просит признать ООО «Ливенская кондитерская фабрика» банкротом и назначить арбитражного управляющего из числа членов ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных Центрального федерального округа».

Как следует из материалов, фабрика задолжала липецкой компании чуть более 600 тысяч рублей. Такого долга достаточно для того, чтобы поставить вопрос о банкротстве. Свои требования заявитель просит включить в третью очередь реестра кредиторов. Арбитраж принял заявление ООО «ГК Синергия» и возбудил производство по делу.

Судебное заседание по проверке обоснованности требований заявителя к должнику назначено на 27 июля. Впрочем, кредитор имеет право отозвать свое заявление, если сторонам удастся уладить финансовый спор, сообщает Orelgrad.ru.