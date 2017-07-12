Общество

36 минут назад

Липчане банкротят орловских кондитеров

183
#суд #банкротство
Липчане банкротят орловских кондитеров

Ливенская кондитерская фабрика задолжала липецкой компании несколько сотен рублей

Арбитражный суд Орловской области вынес определение о принятии заявления и проверке обоснованности требований заявителя к должнику. Иск подало ООО «ГК Синергия» из Липецка. Эта компания просит признать ООО «Ливенская кондитерская фабрика» банкротом и назначить арбитражного управляющего из числа членов ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных Центрального федерального округа».

Как следует из материалов, фабрика задолжала липецкой компании чуть более 600 тысяч рублей. Такого долга достаточно для того, чтобы поставить вопрос о банкротстве. Свои требования заявитель просит включить в третью очередь реестра кредиторов. Арбитраж принял заявление ООО «ГК Синергия» и возбудил производство по делу.

Судебное заседание по проверке обоснованности требований заявителя к должнику назначено на 27 июля. Впрочем, кредитор имеет право отозвать свое заявление, если сторонам удастся уладить финансовый спор, сообщает Orelgrad.ru.

183
#суд #банкротство

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Депутату облсовета продлили срок ареста до 11 октября
#Александр Конаныхин
2
Депутату облсовета продлили срок ареста до 11 октября

11 минут назад

Общество
1689 направлений в детские сады остаются невостребованными
#детский сад #образование
1
1689 направлений в детские сады остаются невостребованными

32 минуты назад

Общество
Липчанин свозил невесту в Италию и потребовал ее вернуть деньги
#иск #туризм
6
Липчанин свозил невесту в Италию и потребовал ее вернуть деньги

32 минуты назад

Общество
Бывший глава Добровского района в пошел в суд за домом, который считает своим
#Анатолий Глазунов
4
Бывший глава Добровского района в пошел в суд за домом, который считает своим

52 минуты назад

Общество
Липчан зовут на «Свеклушку-сахарушку»
#фестиваль #туризм
Липчан зовут на «Свеклушку-сахарушку»

сегодня, 14:00

Общество
Напротив ФСБ в Липецке начались посадки
5
Напротив ФСБ в Липецке начались посадки

сегодня, 13:41

Общество