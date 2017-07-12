Общество

сегодня, 09:18

В июле липецкие предприниматели уже 119 раз нарушили закон

212
#Проверки. нарушения
В июле липецкие предприниматели уже 119 раз нарушили закон

А вот чиновники закон не нарушали.

Управление Роспортебнадзора по Липецкой области сообщило, что с начала июля текущего года проведена 31 проверка в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Еще 51 проверка начала, но на данный момент не окончена.

Выявлено 119 нарушения законодательства, выписаны предписания об устранении нарушений.

При этом в деятельности органов местного самоуправления, т.е. чиновников, Роспотребнадзор нарушений не выявил.

212
#Проверки. нарушения

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