Общество
сегодня, 09:00
В школах Липецкой области планируют ввести новый предмет
Ученикам хотят преподавать финансовую грамотность.
Администрация Грязинского района решила узнать мнение интернет-пользователей Липецкой области о необходимости внедрения в школах нового предмета. Сбор комментариев идет через «Портал неравнодушных».
- Просим вас принять участие в обсуждении вопроса - нужны ли уроки финансовой грамотности в образовательных организациях района? С какого класса целесообразно рассказывать школьникам о финансовой системе страны, налогах, банковских услугах? - задают вопрос чиновники.
Пока что четкого ответа на заданные вопросы пользователи ресурса не дали. Зато поделились своим мнением по теме опроса.
- Предмет мутный какой-то. Вообще это кому-то понадобится? Считаю, вводить такой предмет, по крайней мере, в младшей школе не стоит… Мы же все знаем как плохо брать кредиты под %-ты и все равно берем, и дети наши будут брать, - уверен Александр Борисов.
- Рассказывать можно просто. Хотя бы на примере «арифметики»: взял одно яблоко, надкусил, потерял, а возвращать надо уже три! Откуда их брать? Взял взаймы три, два съел, а третье украли- надо теперь уже шесть! Рассказывать нужно начинать доступным языком за год до выдачи паспортов. То есть с 13 лет. Чтобы за год у детей хоть что-то отложилось в голове о том, что кредит- это плохо. Тогда, возможно, молодёжь не так погрязнет в кредитах за смартфоны, которые легко выдаются за один паспорт. А то получается паспорта есть, а ответственности, тем более финансовой - никакой, - считает Сергей Богословский.
- Цель инициативы? Где и под какой процент взять ученику начальных классов кредит? Согласен с Борисовым Александром, - поддерживает Олег Бортников.
Добавим, обсуждение продолжится до 10 августа.
- Просим вас принять участие в обсуждении вопроса - нужны ли уроки финансовой грамотности в образовательных организациях района? С какого класса целесообразно рассказывать школьникам о финансовой системе страны, налогах, банковских услугах? - задают вопрос чиновники.
Пока что четкого ответа на заданные вопросы пользователи ресурса не дали. Зато поделились своим мнением по теме опроса.
- Предмет мутный какой-то. Вообще это кому-то понадобится? Считаю, вводить такой предмет, по крайней мере, в младшей школе не стоит… Мы же все знаем как плохо брать кредиты под %-ты и все равно берем, и дети наши будут брать, - уверен Александр Борисов.
- Рассказывать можно просто. Хотя бы на примере «арифметики»: взял одно яблоко, надкусил, потерял, а возвращать надо уже три! Откуда их брать? Взял взаймы три, два съел, а третье украли- надо теперь уже шесть! Рассказывать нужно начинать доступным языком за год до выдачи паспортов. То есть с 13 лет. Чтобы за год у детей хоть что-то отложилось в голове о том, что кредит- это плохо. Тогда, возможно, молодёжь не так погрязнет в кредитах за смартфоны, которые легко выдаются за один паспорт. А то получается паспорта есть, а ответственности, тем более финансовой - никакой, - считает Сергей Богословский.
- Цель инициативы? Где и под какой процент взять ученику начальных классов кредит? Согласен с Борисовым Александром, - поддерживает Олег Бортников.
Добавим, обсуждение продолжится до 10 августа.
Петр
Россияни
вася