Общество

сегодня, 09:00

В школах Липецкой области планируют ввести новый предмет

3 990
#образование #грамотность
В школах Липецкой области планируют ввести новый предмет

Ученикам хотят преподавать финансовую грамотность.

Администрация Грязинского района решила узнать мнение интернет-пользователей Липецкой области о необходимости внедрения в школах нового предмета. Сбор комментариев идет через «Портал неравнодушных».

- Просим вас принять участие в обсуждении вопроса - нужны ли уроки финансовой грамотности в образовательных организациях района? С какого класса целесообразно рассказывать школьникам о финансовой системе страны, налогах, банковских услугах? - задают вопрос чиновники.

Пока что четкого ответа на заданные вопросы пользователи ресурса не дали. Зато поделились своим мнением по теме опроса.

- Предмет мутный какой-то. Вообще это кому-то понадобится? Считаю, вводить такой предмет, по крайней мере, в младшей школе не стоит… Мы же все знаем как плохо брать кредиты под %-ты и все равно берем, и дети наши будут брать, - уверен Александр Борисов.

- Рассказывать можно просто. Хотя бы на примере «арифметики»: взял одно яблоко, надкусил, потерял, а возвращать надо уже три! Откуда их брать? Взял взаймы три, два съел, а третье украли- надо теперь уже шесть! Рассказывать нужно начинать доступным языком за год до выдачи паспортов. То есть с 13 лет. Чтобы за год у детей хоть что-то отложилось в голове о том, что кредит- это плохо. Тогда, возможно, молодёжь не так погрязнет в кредитах за смартфоны, которые легко выдаются за один паспорт. А то получается паспорта есть, а ответственности, тем более финансовой - никакой, - считает Сергей Богословский.

- Цель инициативы? Где и под какой процент взять ученику начальных классов кредит? Согласен с Борисовым Александром, - поддерживает Олег Бортников.

Добавим, обсуждение продолжится до 10 августа.
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#образование #грамотность

Комментарии (3)

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Петр

9 минут назад
Россияни, отчисления в пенсионный фонд это будущая пенсия, а не налоги. Тяжело принимать факт источника пенсии из собственных средств, а не из воздуха. Об этом действительно надо говорить школьникам.
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Россияни

19 минут назад
Не стоит, особенно про налоги, и про бюджет.... Будет шок. Налоги в России, на зарплату, где -то в районе 60%. Это слишком много, Но большенство россиян уверены в 13% НДФЛ
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вася

24 минуты назад
да надо,и Этику с первого класса основным предметом
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