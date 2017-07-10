В России
сегодня, 14:57
Роуминг с Белоруссией планируют отменить
Если идею поддержат депутаты.
По инициативе депутатов от ЛДПР в нижнюю палату российского парламента внесен законопроект об отмене роуминга с Белоруссией. В пояснительной записке к документу говорится, что роуминг между абонентами, которые находятся на территории Союзного государства, может быть отменен с 1 января 2018 года.
Как пишет ТАСС, депутаты напомнили, что еще в 2012 году фракцией ЛДПР была предпринята попытка отменить роуминг внутри страны, однако в 2014 году основные российские сотовые операторы объявили о добровольном снижении тарифов, а некоторые сообщили об отказе от внутрисетевого роуминга, что "несколько сгладило существующую проблему". По словам парламентариев, "о необходимости полной отмены роуминга неоднократно заявляла Федеральная антимонопольная служба (ФАС)".
Авторы отмечают, что среди стран СНГ была выбрана именно Белоруссия, так как именно с этой странной РФ является тесными партнерами в экономической, политической и социальной сферах. Законопроект предлагает операторам связи установить единый тариф для оплаты услуг по передаче данных и предоставлению доступа к интернету как для вызывающего, так и для принимающего абонента.
Как пишет ТАСС, депутаты напомнили, что еще в 2012 году фракцией ЛДПР была предпринята попытка отменить роуминг внутри страны, однако в 2014 году основные российские сотовые операторы объявили о добровольном снижении тарифов, а некоторые сообщили об отказе от внутрисетевого роуминга, что "несколько сгладило существующую проблему". По словам парламентариев, "о необходимости полной отмены роуминга неоднократно заявляла Федеральная антимонопольная служба (ФАС)".
Авторы отмечают, что среди стран СНГ была выбрана именно Белоруссия, так как именно с этой странной РФ является тесными партнерами в экономической, политической и социальной сферах. Законопроект предлагает операторам связи установить единый тариф для оплаты услуг по передаче данных и предоставлению доступа к интернету как для вызывающего, так и для принимающего абонента.
Пемолюкс