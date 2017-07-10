сегодня, 14:57
В Липецке определили лучших спорстменов-школьников
Цель мероприятия – привлечение учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом
Подведены итоги спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений города Липецка 2016-2017 года, организованной департаментом образования администрации города Липецка совместно с департаментом по физической культуре и спорту.
Около 5 130 учащихся приняли участие в соревнованиях по баскетболу, волейболу, лыжным гонкам, плаванию, шахматам, легкой атлетике, мини-футболу, а также в эстафете, посвященной 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и соревнованиях школьников «Президентские состязания».
Призовые места распределились следующим образом.
1 группа
1 место – лицей №44
2 место – гимназия №64 им. В.А. Котельникова
3 место – школа №70
2 группа
1 место – гимназия №1
2 место – гимназия №19 им. Н.З. Поповичевой
3 место – школа №6
3 группа
1 место – школа №31
2 место – школа №21
3 место – школа №55
4 группа
1 место – школа №36
2 место – гимназия №46
3 место – школа №59 «Перспектива»
Спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений является наиболее массовым и ярким событием в спортивной жизни образовательных учреждений города Липецка. Цель мероприятия – привлечение учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом и приобщение их к здоровому образу жизни.
Фото doal.ru