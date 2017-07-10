В Липецке определили лучших спорстменов-школьников

Цель мероприятия – привлечение учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом

Подведены итоги спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений города Липецка 2016-2017 года, организованной департаментом образования администрации города Липецка совместно с департаментом по физической культуре и спорту.



Около 5 130 учащихся приняли участие в соревнованиях по баскетболу, волейболу, лыжным гонкам, плаванию, шахматам, легкой атлетике, мини-футболу, а также в эстафете, посвященной 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и соревнованиях школьников «Президентские состязания».

Призовые места распределились следующим образом.

1 группа

1 место – лицей №44

2 место – гимназия №64 им. В.А. Котельникова

3 место – школа №70

2 группа

1 место – гимназия №1

2 место – гимназия №19 им. Н.З. Поповичевой

3 место – школа №6

3 группа

1 место – школа №31

2 место – школа №21

3 место – школа №55

4 группа

1 место – школа №36

2 место – гимназия №46

3 место – школа №59 «Перспектива»

Спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений является наиболее массовым и ярким событием в спортивной жизни образовательных учреждений города Липецка. Цель мероприятия – привлечение учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом и приобщение их к здоровому образу жизни.



Фото doal.ru

