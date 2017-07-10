Общество

сегодня, 14:57

В Липецке определили лучших спорстменов-школьников

280
#Спартакиада #изкультура. спорт
В Липецке определили лучших спорстменов-школьников

Цель мероприятия – привлечение учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом

Подведены итоги спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений города Липецка 2016-2017 года, организованной департаментом образования администрации города Липецка совместно с департаментом по физической культуре и спорту.

Около 5 130 учащихся приняли участие в соревнованиях по баскетболу, волейболу, лыжным гонкам, плаванию, шахматам, легкой атлетике, мини-футболу, а также в эстафете, посвященной 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и соревнованиях школьников «Президентские состязания».

Призовые места распределились следующим образом.

1 группа

1 место – лицей №44

2 место – гимназия №64 им. В.А. Котельникова

3 место – школа №70

2 группа

1 место – гимназия №1

2 место – гимназия №19 им. Н.З. Поповичевой

3 место – школа №6

3 группа

1 место – школа №31

2 место – школа №21

3 место – школа №55

4 группа

1 место – школа №36

2 место – гимназия №46

3 место – школа №59 «Перспектива»

Спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений является наиболее массовым и ярким событием в спортивной жизни образовательных учреждений города Липецка. Цель мероприятия – привлечение учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом и приобщение их к здоровому образу жизни.

Фото doal.ru




280
#Спартакиада #изкультура. спорт

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецкую область на один день придет классическое лето
В Липецкую область на один день придет классическое лето

сегодня, 11:37

Новости в instagram
Сегодня открывается регистрация для участия в праздничных экскурсиях по Липецку
#экскурсия #День города
Сегодня открывается регистрация для участия в праздничных экскурсиях по Липецку

сегодня, 10:55

Новости в instagram
В День семьи — первый день рождения лебедянской четверни!
#День семьи #четверня
37
В День семьи — первый день рождения лебедянской четверни!

08.07.2017 09:00

Общество
Эротичные неровности и Бэтмен
#знаки #фото
6
Эротичные неровности и Бэтмен

07.07.2017 11:02

Новости в instagram
«Под грустный шум дождя на службу провожала девчонка паренька»
#армия #проводы #фото
16
«Под грустный шум дождя на службу провожала девчонка паренька»

06.07.2017 10:51

Новости в instagram
Липецкая вечЁрка: взятка алкоголем, дело «Росагролизинга» и крематорий для Ялты
#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: взятка алкоголем, дело «Росагролизинга» и крематорий для Ялты

05.07.2017 18:33

Новости в instagram