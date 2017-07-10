В честь Дня металлурга в небо Липецка уже запускают первые салюты (ФОТО, ВИДЕО)

Новолипецкий комбинат устроил яркие концерты в разных частях города.

День металлурга в этом году празднуют в Липецке необычайно широко.

Кульминация праздника состоится 15 июля на площади Петра Великого, но уже сейчас в различных частях Липецка проходят красочные мероприятия, которые организовал для жителей города Новолипецкий металлургический комбинат. В минувшие выходные состоялись три праздничных концерта: на 28-м микрорайоне, в парке НЛМК и в парке Победы.







- Липецк всегда был и будет связан с металлургией. Он берет свое начало еще от Липских железоделательных заводов Петра Великого. Сейчас жизнь города тесно связана с Новолипецким металлургическим комбинатом, который является опорой Липецка, - напомнил начальник управления профессионального развития персонала НЛМК депутат областного Совета Владимир Саворона, - Деятельность комбината определяет стабильную социально-экономическую обстановку в городе. Металлурги – это не только наши работники, к ним смело можно отнести и членов их семей, и их родственников. Поэтому День металлурга – это главный праздник липчан.

Председатель профсоюзной организации НЛМК Василий Литовкин напомнил, что в этом году исполняется 60 лет с того момента, когда было принято решение о праздновании в нашей стране Дня металлурга.







- Поэтому руководители Новолипецкого комбината совместно с мэрией Липецка приняли решение масштабно отпраздновать День металлурга и День города, чтобы каждый липчанин испытал гордость за наш комбинат, на свою малую родину, за наших металлургов, - заявил Литовкин, - Я уверен, что такие совместные праздники войдут в традицию и будут проходить каждый год.

Заместитель начальника административно-социального управления НЛМК Галина Провоторова подчеркнула, что судьба НЛМК и Липецка всегда были неразделимы.

- Комбинат оказывает очень большое влияние на социальную, экономическую, общественную, культурную обстановку в регионе, - сказала Провоторова, - Липецк в России известен прежде всего, как город металлургов, что говорит о роли НЛМК в жизни каждого липчанина.







Концерты, организованные на выходных Новолипецким комбинатом, посетили тысячи липчан. Организаторы постарались привезти лучших артистов, выступление которых не могло никого оставить равнодушным.





Разве можно было не восхищаться, например, мастерством юных воспитанниц цирковой студии «Ника», являющихся дипломантами международного молодежного фестиваля в цирке Юрия Никулина и финалистами телепроекта «Минута славы»?! Фрагмент их выступления на видео ниже.

Свое мастерство показали липчанам участники шоу-балета «Мистерия-Тодес», уникальный силач Павел Ивашкин, воронежская кавер-группа Jazz is.





На всех трех концертных площадках выступили и знаменитые, вернее теперь уже легендарные «Казаки России».





Ансамбль под управлением художественного руководителя Леонида Милованова за свою биографию завоевал столько титулов и регалий, что для из перечисления понадобится несколько страниц текста. Липецкие казаки выступали даже перед королевой Англии.

Не могли оставить липчан равнодушными и гости из воронежского шоу барабанщиков Драматака.





- Спасибо большое Новолипецкому комбинату за этот праздник, - передала через нас слова благодарности липчанка Нина Колесникова, медсестра одной из липецких поликлиник, - Было очень здорово и круто! НЛМК – это визитная карточка нашего города, Куда ты не приезжаешь, везде слышишь: «Липецк? Это город где работает новолипецкий комбинат!». И я нашим комбинатом горжусь, тем более, что он заботится обо всех жителях города, устраивает такие праздники.





- Мы с внуками на прошлой неделе побывали на экскурсии по НЛМК, - рассказала пенсионерка Людмила Шолохова, - Очень понравилось. Старший в наступающем учебном году заканчивает 9-й класс и намерен дальше учиться на металлурга. Наша семья его выбор полностью одобряет. Мой муж работал на комбинате, теперь появится продолжатель семейной династии. Хочу поблагодарить новолипчан и за прекрасный концерт в парке Победы: мы стараемся не пропускать мероприятия НЛМК – экскурсии, концерты, праздники. Потому что они действительно интересные и познавательные.

Самая восторженная часть публики – ребятишки. Нужно было видеть, как дошкольники и ученики начальных классов пускались в пляс на концертах НЛМК! «Зажигала» ребятня и в обоих парках, и на 28-м микрорайоне.

Детвора то и дело пускалась в пляс



- Моему сыну всего 5 лет, но он уже знает, что у нас в городе есть металлургический комбинат, он огромный, красивый и надежный, - поведала жительница улицы Белана Елена Гостеева, - Мы были на концерте в 28-м микрорайоне, а когда ведущий объявил, что на следующий день состоится выступление в парке Победы, то сынишка решил, что очень хочет попасть и туда. Поэтому мы на концерты ходим каждый день (смеется), спасибо за это Новолипецкому комбинату.



Немало зрителей собралось в парке НЛМК...



Финальными аккордами концертов стали оригинальные фейерверки. Огненное шоу и сам салют длились не менее 5 минут и могли порадовать самую взыскательную аудиторию. Не в каждом населенном пункте России и на день города устраивают такие салюты.



... Еще больше - в парке Победы.



Расходились липчане довольные и счастливые. Ведь не случайно девиз Дня металлурга-2017 гласит, что Липецк и НЛМК вместе - всегда первые.