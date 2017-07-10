Суровую мужскую игру возродили в Липецке

Липчане опробовали килу.

Суровую мужскую игру практиковали на минувших выходных в Липецке, сообщает клуб исторической реконструкции «Северный Берег». Кила – традиционная русская игра с мячом. В ходе нее противоборствующие команды стараются занести мяч в ворота соперника, преодолевая сопротивление друг друга. - Это прототип современного регби. Мужская игра с мячом была у очень многих народов, Россия не исключение. В традиционной культуре противники частенько применяли суровые приемы рукопашной схватки, у нас более спортизированная версия, чтобы избежать травм. Нет ударов, амплитудных бросков, но есть удержания, захваты, подсечки, толчки. То есть игра довольно жесткая, - рассказал руководитель клуба исторической реконструкции «Северный Берег» Максим Тарасов. Реконструкторы некоторое время стали идеологами проект «Кубарь», в ходе которого занимаются популяризацией традиционных русских игр. Инициатива нашла отклик у управления молодежной политики Липецкой области, которое взяло ее под патронаж. За организацию игры в килу вместе с реконструкторами взялся военно-спортивный клуб «РИФ». Для «рифовцев» игра стала отправной точкой их нового проекта «Витязи сквозь века», в котором спортсмены планируют применять разноплановое историческое наследие для воспитания молодежи. На призыв сойтись на поле брани откликнулись также команды липецкого регионального отделения "Организации смешанных единоборств" (ОСЕ), «Союза возрождения России», «Союза борьбы за народную трезвость», фольклорного ансамбля «Воскресенье» и просто охочие до активного образа жизни липчане. Победила, как это и было запланировано, дружба.