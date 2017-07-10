Культура
сегодня, 10:08
Юным липчанам расскажут как крестилась Русь
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Для них подготовят медиажурнал
21 июля сотрудники медиацентра Липецкой областной детской библиотеки подготовят для юных читателей медиажурнал «Крещение Руси», приуроченный к знаковому событию российской истории — Дню Крещения Руси (28 июля).
Ребята совершат виртуальное путешествие назад в прошлое, познакомятся с историческими фактами времён правления князя Владимира Красное Солнышко, услышат легенды, связанные с принятием христианства на Руси, сообщили в липецкой областной детской библиотеке.
Ребята совершат виртуальное путешествие назад в прошлое, познакомятся с историческими фактами времён правления князя Владимира Красное Солнышко, услышат легенды, связанные с принятием христианства на Руси, сообщили в липецкой областной детской библиотеке.
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из истории
Историк