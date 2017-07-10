Юным липчанам расскажут как крестилась Русь

Для них подготовят медиажурнал

21 июля сотрудники медиацентра Липецкой областной детской библиотеки подготовят для юных читателей медиажурнал «Крещение Руси», приуроченный к знаковому событию российской истории — Дню Крещения Руси (28 июля).



Ребята совершат виртуальное путешествие назад в прошлое, познакомятся с историческими фактами времён правления князя Владимира Красное Солнышко, услышат легенды, связанные с принятием христианства на Руси, сообщили в липецкой областной детской библиотеке.