Культура

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Юным липчанам расскажут как крестилась Русь

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#крещение Руси
Юным липчанам расскажут как крестилась Русь

Для них подготовят медиажурнал

21 июля сотрудники медиацентра Липецкой областной детской библиотеки подготовят для юных читателей медиажурнал «Крещение Руси», приуроченный к знаковому событию российской истории — Дню Крещения Руси (28 июля).

Ребята совершат виртуальное путешествие назад в прошлое, познакомятся с историческими фактами времён правления князя Владимира Красное Солнышко, услышат легенды, связанные с принятием христианства на Руси, сообщили в липецкой областной детской библиотеке. 
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#крещение Руси

Комментарии (2)

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из истории

19 минут назад
«Многое из устного народного творчества Древней Руси не сохранилось не только потому, что записывать его стали очень поздно: первый сборник былин издали лишь в ХVIII веке, когда многое уже было утеряно. Роковую роль сыграло неприязненное отношение к древнерусскому фольклору и литературе, создавшейся на его основе, со стороны Русской православной церкви, которая стремилась искоренить остатки язычества всеми доступными ей средствами» («Как была крещена Русь», М., 1989). Вполне вероятно, что потери, понесенные русской культурой в результате христианизации, не ограничиваются устным народным творчеством. По сей день РПЦ тщится уверить нас: С принятием христианства... в нашем Отечестве началось обучение грамоте» («Книга о Церкви», М., 1997). С этим пропагандистским приемом мы хорошо знакомы еще с советских времен, когда русским вбивали в голову, что они «родом из Октября». Однако, все большее число специалистов говорит о подлинности знаменитой «Велесовой книги» – уникального памятника русской дохристианской письменности.
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Историк

49 минут назад
И как всегда,СОВРУТ!!!! Огнем и мечем Русь крестилась-в крови Русь утопили,что бы чуждую славянам веру навязать.Владимира красно солнышко современники так и назвали,потому что пил беспробудно-рожа красная была. Кто настоящую Историю Руси знать хочет,тот в архивах инфу ищет-собственно и в нэте она есть,но значительно меньшем объеме
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