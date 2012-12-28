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571
сегодня, 11:14
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Мэрия к апрелю согласует проект насыпи через лог вместо аварийного моста на Соколе

Работы предлагается сделать летом, во время школьных каникул.

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка должен согласовать в апреле депутату горсовета по Соколу Станиславу Каменецкому проект строительства пешеходной насыпи через лог, которая соединит безопасным проходом улицу 40 лет Октября с частным сектором района Коллективки.

По проекту, высота насыпи составит более 6 метров, длина пешеходной дорожки через лог — 75 метров, ширина — 2,2 метра. Для пропуска паводковых и дождевых вод под ней будут проложены трубы большого диаметра. Сама насыпь будет песчаной. На ее откосах посеют траву для укрепления склонов. Пешеходную дорожку поверх насыпи заасфальтируют. По ее краям будут перила и фонари уличного освещения. Насыпь не будет рассчитана на движение по ней автомобилей и мотоциклов.

В апреле управление главного смотрителя мэрии выставит этот объект на торги. На строительство насыпи будут потрачены средства, полученные на реализацию наказов избирателей по округам депутатов Станислава Каменецкого и Светланы Тюниной (в этом году каждый депутат горсовета получил на это по 10 миллионов рублей). Подрядная организация должна будет начать работы в конце мая, а закончить их — к сентябрю, к началу нового учебного года.

Напомним, что еще три года назад «ресурсный» депутат горсовета от Сокола Каменецкий (учредитель и директор компании «Металл Трейд») пообещал построить на свои средства новый металлический мост в подарок избирателям взамен старого аварийного 40-х годов, который соединяет Сокол с Коллективкой.

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вот так выглядит железный мост при взгляде на него из лога

Но дело как-то не пошло. В итоге в 2024 году депутат решил построить вместо нового моста насыпь. Старый мост, кстати, будет стоять до окончания строительства новой пешеходной зоны. После чего его, очевидно, демонтируют.
мост
ремонт
Сокол
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Липецкий
2 минуты назад
Позорище, неужели денег нет в бюджете мостик сделать
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Николай
58 минут назад
Ну хоть двинулось, спустя 10 лет! Ещё в 2015 мы били в колокола
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М-да
сегодня, 11:26
Всё понятно мост ремонтировать не будут. Тогда зачем обещали?
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