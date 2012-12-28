Два человека пострадали во время пожара в Ельце

Еще десять успели эвакуироваться.

26 марта в поселке Известкового завода Ельца во время тушения квартиры пожарные спасли четырех человек: двух из них сняли с балкона при помощи лестницы, еще двух, 58-летних мужчину и женщину, вынесли из жилья без сознания и предали врачам. 10 жильцов дома успели эвакуироваться, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Площадь пожара в квартире составила 12 квадратных метров. Для ее тушения привлекались четыре отделение пожарной охраны и автолестница.Два пожара в это день произошли в Липецке. На улице Астраханской сгорела бесхозная кирпичная постройка. А в гостинице «Динамо» загоревшийся светильник потушили до приезда пожарных.В Грязях на улице Хлебозаводской огонь уничтожил кровлю бесхозного строения.