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Общество
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26 минут назад
Два человека пострадали во время пожара в Ельце
Еще десять успели эвакуироваться.
Площадь пожара в квартире составила 12 квадратных метров. Для ее тушения привлекались четыре отделение пожарной охраны и автолестница.
Два пожара в это день произошли в Липецке. На улице Астраханской сгорела бесхозная кирпичная постройка. А в гостинице «Динамо» загоревшийся светильник потушили до приезда пожарных.
В Грязях на улице Хлебозаводской огонь уничтожил кровлю бесхозного строения.
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