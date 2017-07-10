Общество

23 минуты назад

В детском парке теперь выгуливают коз

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#коза #парк #юмор #животные
В детском парке теперь выгуливают коз

Гости учреждения отнеслись к ситуации с юмором.

Пользователь социальной сети «Вконтакте» разместила на ресурсе снимки из Петровского парка Ельца. Автора фото удивило то, что в рекреационной зоне для детей стали выгуливать коз.

- Петровский парк!!!Молодцы!!!Развлечение и удовольствие для деток и взрослых! - не скрывает сарказма автор фотографий.

Опубликованные фото выпаса коз в парке разделили пользователей соцсети на два лагеря: первые отнеслись с юмором к ситуации и энтузиазмом открыть контактный зоопарк, вторые — негативно.

- Жесть. Парк делали для людей, а не выпаса домашнего скота, который нагадит и детки потом все в этом будут, - считает Джек Хаммер.

- Отпад. Это, похоже, высоко бюджетное шоу. Козу не с Липецка прислали? - смеется Марина Иванова.

- Ничего удивительного. Тут козы пасутся, на так называемой "набережной" коровы. Развитый туристический город, - резюмирует Александр Пищулин.
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#коза #парк #юмор #животные

Комментарии (3)

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Понедельник - день тяжёлый

5 минут назад
Журналюги вы определитесь, Детский парк или Петровский. Первый находится в самом центре на улице Коммунаров. Ворой в Лучке и больше напоминает лесопарк.
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Дэн

12 минут назад
В быхановом саду тож пасутся)
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Мое мнение

12 минут назад
Это заросшее бурьяном-парк где играют дети?Не смешите.Спасибо козе ,может она приведет в порядок территорию.
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