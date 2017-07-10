Общество
23 минуты назад
В детском парке теперь выгуливают коз
Гости учреждения отнеслись к ситуации с юмором.
Пользователь социальной сети «Вконтакте» разместила на ресурсе снимки из Петровского парка Ельца. Автора фото удивило то, что в рекреационной зоне для детей стали выгуливать коз.
- Петровский парк!!!Молодцы!!!Развлечение и удовольствие для деток и взрослых! - не скрывает сарказма автор фотографий.
Опубликованные фото выпаса коз в парке разделили пользователей соцсети на два лагеря: первые отнеслись с юмором к ситуации и энтузиазмом открыть контактный зоопарк, вторые — негативно.
- Жесть. Парк делали для людей, а не выпаса домашнего скота, который нагадит и детки потом все в этом будут, - считает Джек Хаммер.
- Отпад. Это, похоже, высоко бюджетное шоу. Козу не с Липецка прислали? - смеется Марина Иванова.
- Ничего удивительного. Тут козы пасутся, на так называемой "набережной" коровы. Развитый туристический город, - резюмирует Александр Пищулин.
- Петровский парк!!!Молодцы!!!Развлечение и удовольствие для деток и взрослых! - не скрывает сарказма автор фотографий.
Опубликованные фото выпаса коз в парке разделили пользователей соцсети на два лагеря: первые отнеслись с юмором к ситуации и энтузиазмом открыть контактный зоопарк, вторые — негативно.
- Жесть. Парк делали для людей, а не выпаса домашнего скота, который нагадит и детки потом все в этом будут, - считает Джек Хаммер.
- Отпад. Это, похоже, высоко бюджетное шоу. Козу не с Липецка прислали? - смеется Марина Иванова.
- Ничего удивительного. Тут козы пасутся, на так называемой "набережной" коровы. Развитый туристический город, - резюмирует Александр Пищулин.
Понедельник - день тяжёлый
Дэн
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