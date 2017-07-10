Общество
45 минут назад
В пожаре в Волово пострадал человек
Сельский дом тушили два пожарных отделения.
В 22:11 9 июля в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании дома, расположенного по адресу: Воловский район, село Васильевка, ул. Олега Лоськова, д. 26.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Липецкой области, к месту пожара выехали: 1 отделение ОПСП-7, 1 отделение 17 ПСЧ , ДПД (2 чел).
Огнем повреждены: кровля и сгораемые конструкции дома по всей площади. Есть пострадавший. Причина пожара устанавливается.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Липецкой области, к месту пожара выехали: 1 отделение ОПСП-7, 1 отделение 17 ПСЧ , ДПД (2 чел).
Огнем повреждены: кровля и сгораемые конструкции дома по всей площади. Есть пострадавший. Причина пожара устанавливается.