Общество

26 минут назад

Грузинский участник пешего Марша Мира дошел до Ельца

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#Эмзар Шаликашвили #марш #
Грузинский участник пешего Марша Мира дошел до Ельца

А переночевал Эмзари Шаликашвили в Задонском Рождество-Борогородицком монастыре

Через Липецкую область проходит пеший мар, который организовали  грузинская общественная организация «South Nest» и Институт Евразии.  Маршрут пешей акции: Телави - Владикавказ - Георгиевск - Сталинград - Борисоглебск - Воронеж - Елец - Ефремов -Тула-Подольск - Москва.

Стартовал марш 9 мая, в день Победы у памятника Ираклию Второму в Телави. Завершение марша планируется к 24 июля, в день Георгиевского трактата 1783 года в Москве, на Красной площади.

- Это марш мира, аналога у которого пока не было и международное мероприятие против болезни, называемой  - фашизмом, так характеризует  смысл акции Эмзар Шаликашвили.

Два месяца спустя после старта Эмзари дошел до пределов Липецкой области. Переночевал он в Рождество-Богородицком мужском монастыре, а сегодня утром направился в Елец, где его встретили местные общественники и политики – депутат горсовета Евгений Авдеев, руководитель движения «Мы из Ельца» Денис Ляпин, участник движения Виктор Магомедханов, настоятель храма Покрова Нежинского полка в Красных казармах отец Михаил, представители администрации и творческой интеллигенции.

Эмзару показали город, он побывал у Вечного огня,  на братских могилах, посетил Вознесенский собор,  Казанский храм, театр "Бенефис". Завтра утром Эмзар отправится в Москву.

 

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#Эмзар Шаликашвили #марш #

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Боцман

17 минут назад
Гоям не понять.
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