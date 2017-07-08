Грузинский участник пешего Марша Мира дошел до Ельца

А переночевал Эмзари Шаликашвили в Задонском Рождество-Борогородицком монастыре

Через Липецкую область проходит пеший мар, который организовали грузинская общественная организация «South Nest» и Институт Евразии. Маршрут пешей акции: Телави - Владикавказ - Георгиевск - Сталинград - Борисоглебск - Воронеж - Елец - Ефремов -Тула-Подольск - Москва.

Стартовал марш 9 мая, в день Победы у памятника Ираклию Второму в Телави. Завершение марша планируется к 24 июля, в день Георгиевского трактата 1783 года в Москве, на Красной площади.

- Это марш мира, аналога у которого пока не было и международное мероприятие против болезни, называемой - фашизмом, так характеризует смысл акции Эмзар Шаликашвили.

Два месяца спустя после старта Эмзари дошел до пределов Липецкой области. Переночевал он в Рождество-Богородицком мужском монастыре, а сегодня утром направился в Елец, где его встретили местные общественники и политики – депутат горсовета Евгений Авдеев, руководитель движения «Мы из Ельца» Денис Ляпин, участник движения Виктор Магомедханов, настоятель храма Покрова Нежинского полка в Красных казармах отец Михаил, представители администрации и творческой интеллигенции.

Эмзару показали город, он побывал у Вечного огня, на братских могилах, посетил Вознесенский собор, Казанский храм, театр "Бенефис". Завтра утром Эмзар отправится в Москву.