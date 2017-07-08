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В Чаплыгинском районе горел гараж вместе с машиной

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#пожар #автомобиль #гараж
В Чаплыгинском районе горел гараж вместе с машиной
В 10:25  в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о возгорании гаража и автомобиля «Ока» в Чаплыгинском районе, селе Пиково, ул. Малая Центральная, д.3.  

К месту пожара  выехали 2 отделения 33 ПСЧ, ДПД (4 чел). Огнем кровля гаража по всей площади, сгораемые узлы и агрегаты автомобиля.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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#пожар #автомобиль #гараж

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