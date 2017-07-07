Общество
сегодня, 14:40
В Липецкой области обнаружили более 19 тысяч тонн продукции, не отвечающей требованиям
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Речь идёт о зерне.
Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Липецкой области, за 2 квартал этого года, в рамках государственного надзора в сфере качества,безопасности зерна а также продуктов его переработки выявлено 45 нарушений действующего законодательства: 28 нарушений требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна», 13 нарушений правил хранения, закупки зерна или рационального использования зерна и продуктов его переработки крупы, 1 недостоверное декларирование соответствия продукции; 1 невыполнение в срок законного предписания, 2 нарушения порядка реализации продукции.
Составлено 45 протоколов об административных правонарушениях. Вынесено 62 постановления: 16 - о применении мер административного воздействия в виде предупреждения и 46 - в виде наложения административного штрафа, на общую сумму 220 тысяч рублей. Взыскано штрафов на сумму 118 тысяч рублей. Выдано 13 предписаний об устранении нарушений законодательства.
За 2 квартал 2017 года в результате проведенных контрольно-надзорных мероприятий по вопросам производства, хранения, закупки, контроля качества зерна и продуктов его переработки, в том числе для государственных нужд, было проинспектировано 101,634 тысячи тонн подконтрольной продукции. Выявлено более 19 тысяч тонн продукции, не отвечающей требованиям нормативных документов.
Составлено 45 протоколов об административных правонарушениях. Вынесено 62 постановления: 16 - о применении мер административного воздействия в виде предупреждения и 46 - в виде наложения административного штрафа, на общую сумму 220 тысяч рублей. Взыскано штрафов на сумму 118 тысяч рублей. Выдано 13 предписаний об устранении нарушений законодательства.
За 2 квартал 2017 года в результате проведенных контрольно-надзорных мероприятий по вопросам производства, хранения, закупки, контроля качества зерна и продуктов его переработки, в том числе для государственных нужд, было проинспектировано 101,634 тысячи тонн подконтрольной продукции. Выявлено более 19 тысяч тонн продукции, не отвечающей требованиям нормативных документов.
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Роспотребнадзор
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