В Липецкой области обнаружили более 19 тысяч тонн продукции, не отвечающей требованиям

Речь идёт о зерне.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Липецкой области, за 2 квартал этого года, в рамках государственного надзора в сфере качества,безопасности зерна а также продуктов его переработки выявлено 45 нарушений действующего законодательства: 28 нарушений требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна», 13 нарушений правил хранения, закупки зерна или рационального использования зерна и продуктов его переработки крупы, 1 недостоверное декларирование соответствия продукции; 1 невыполнение в срок законного предписания, 2 нарушения порядка реализации продукции.



Составлено 45 протоколов об административных правонарушениях. Вынесено 62 постановления: 16 - о применении мер административного воздействия в виде предупреждения и 46 - в виде наложения административного штрафа, на общую сумму 220 тысяч рублей. Взыскано штрафов на сумму 118 тысяч рублей. Выдано 13 предписаний об устранении нарушений законодательства.



За 2 квартал 2017 года в результате проведенных контрольно-надзорных мероприятий по вопросам производства, хранения, закупки, контроля качества зерна и продуктов его переработки, в том числе для государственных нужд, было проинспектировано 101,634 тысячи тонн подконтрольной продукции. Выявлено более 19 тысяч тонн продукции, не отвечающей требованиям нормативных документов.