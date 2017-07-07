Общество

сегодня, 14:40

В Липецкой области обнаружили более 19 тысяч тонн продукции, не отвечающей требованиям

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#Россельхознадзор
В Липецкой области обнаружили более 19 тысяч тонн продукции, не отвечающей требованиям

Речь идёт о зерне.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Липецкой области, за 2 квартал этого года, в рамках государственного надзора в сфере качества,безопасности зерна а также продуктов его переработки выявлено 45 нарушений действующего законодательства: 28 нарушений требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна», 13 нарушений правил хранения, закупки зерна или рационального использования зерна и продуктов его переработки крупы, 1 недостоверное декларирование соответствия продукции; 1  невыполнение в срок законного предписания, 2 нарушения порядка реализации продукции.

Составлено 45 протоколов об административных правонарушениях. Вынесено 62 постановления: 16 - о применении мер административного воздействия в виде предупреждения и 46 - в виде наложения административного штрафа, на общую сумму 220 тысяч рублей. Взыскано штрафов на сумму 118 тысяч рублей. Выдано 13 предписаний об устранении нарушений законодательства.

За 2 квартал 2017 года в результате проведенных контрольно-надзорных мероприятий по вопросам производства, хранения, закупки, контроля качества зерна и продуктов его переработки, в том числе для государственных нужд, было проинспектировано 101,634 тысячи тонн подконтрольной продукции. Выявлено более 19 тысяч тонн продукции, не отвечающей требованиям нормативных документов.
3 606
#Россельхознадзор

Комментарии (3)

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р

сегодня, 19:46
лимак давно не абашкин
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Роспотребнадзор

сегодня, 18:52
ИНТИРЕСНО а ЛИМАК туда попал со своим хлебом? Его вообще давно закрыть надо если Абашкин не каких мер не предпринимает. Не хлеб а не известно что.
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цирк

сегодня, 15:22
вот что значит фальсификация выборов бездари заполонили все сферы
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