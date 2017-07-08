сегодня, 13:00
Небольшие дожди и до +24 — погода в Липецкой области начинает напоминать лето
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 июля переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшие, в отдельных районах умеренные дожди с грозами.
Ветер западный, 4-9 м/сек, местами с порывами до 16 м/сек.. Температура ночью 7-12 градусов тепла, днем +19 +24.
В Липецке переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшие дожди, гроза. Температура ночью 9-11 градусов тепла, днем 20-22 тепла.
9 июля стал самым теплым в Липецке в 1929 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1935 году – 7 градусов тепла.
Джинн
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