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Небольшие дожди и до +24 — погода в Липецкой области начинает напоминать лето

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Небольшие дожди и до +24 — погода в Липецкой области начинает напоминать лето

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 июля переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшие, в отдельных районах умеренные дожди с грозами.

Ветер западный, 4-9 м/сек, местами с порывами до 16 м/сек.. Температура ночью 7-12 градусов тепла, днем +19 +24. 

В Липецке переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшие дожди, гроза. Температура ночью 9-11 градусов тепла, днем 20-22 тепла. 

9 июля стал самым теплым в Липецке в 1929 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1935 году – 7 градусов тепла.

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Комментарии (3)

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Джинн

9 минут назад
Гостья, Будет,будет шашлык из тебя будет.
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Гостья

18 минут назад
Надоела жара-духота,пусть будет нормальная летняя температура-10-15 градусов.
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Alexx447610

26 минут назад
Заработок 12 OOO рублей в день! Так, чтобы без обмана и доход хороший - порядка 12 ООО рублей в день! Да... Именно готовый заработок, а не какой-то бесполезный курс! Подробности по ссылке http://malohit.ru
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