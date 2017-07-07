Общество

вчера, 17:30

Спасенная из заточения пенсионерка оказалась обезвоженной и больной

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Спасенная из заточения пенсионерка оказалась обезвоженной и больной

Врачи неврологического отделения говорят о том, что под замком Зинаида Ермакова не протянула бы и нескольких дней.

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Как уже сообщал GOROD48, сегодня утром депутат областного Совета Андрей Трофименков взял на себя ответственность вскрыть двери в подсобном помещении общежития по улице адмирала Макарова, 4, где медленно умирала 75-летняя Зинаида Ермакова. Пенсионерка долгое время страдала от обезвоживания - скорее всего, чтобы слышать меньше жалоб жителей общаги на запах аммиака, ее дочь не давала больной матери, перенесшей инсульт, необходимого той количества воды.

После того, как пенсионерку забрал экипаж «скорой помощи» (фельдшер Юлия Чернышова и санитар Валентин Верховых), соседи лишенной элементарных удобств, здоровой еды и питья пенсионерки позвонили в GOROD48 и сообщили, что по полу комнаты, где лежала в вонючем тряпье пожилая женщина, поползли опарыши.

- На теле пациентки были пролежни. У поступившей женщины мы диагностировали ряд хронических заболеваний, которые накапливались и привели ее здоровье к срыву. Мы делаем все, чтобы она скорее поправилась, - сообщила депутату Андрею Трофименкову Марина Сибирских, лечащий врач Зинаиды Ермаковой.

Как только ее спаситель переступил порог палаты неврологического отделения больницы «Липецк-Мед», Зинаида Григорьевна расцвела в улыбке. Оказалось, что женщина может не только стонать, но и разговаривать. Она поблагодарила депутата за свое попадание в больницу, сказала, что никто из родственников ее пока не посетил.

- Выздоравливайте! Я принес вам воду, фрукты, молочные продукты. Обещаю, что вас не бросим! - сказал Андрей Трофименков старушке, которая явно хотела, чтобы тот подольше не уходил от ее кровати.
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Комментарии (18)

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сегодня, 01:22
МОЛОДЕЦ ,ДЕПУТАТ,ГОСПОДЬ С ТОБОЙ!
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Злой

сегодня, 01:04
Мда.а в больницу положили,в которой лекарств нет)помогли бабушке?показуха сплошная.
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Липчанка.

вчера, 23:33
Цветочек, мне кажется что такие комментарии из ряда фантастики,так получилось что за один весенний месяц, два раза я попала в больницу на 8 микрорайон,в разные отделения,и никто с меня денег не вымогал,доктора приходили в палату и всех спрашивали о самочувствии,назначали медикаменты,и приходили не один раз за день,а несколько раз.
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Светлана

вчера, 23:27
Согласна с теми,кто находит спасение больного пожилого человека очень хорошим поступком.Те кто думают иначе-подумайте лучше о том,что бы сделали вы,и вообще заботила бы вас судьба совершенно чужого,незнакомого для вас человека?!очень сомневаюсь!Видела лично ситуацию,правда в Воронеже,а не в Липецке,когда около входа одного из супермаркетов стояла пожилая женщина,практически слепая с палочкой,плакала и просила прохожих,чтобы купили ей всего лишь хлеба за ЕЕ ЖЕ ДЕНЬГИ!!!у неё в руках была монетками горстка денег,она не могла их посчитать,т.к.не видела.Я шла по довольно длинной улице и видела картину,как мимо неё равнодушно проходит много людей,я сначала и не догадывалась,что она что-то просит у них-настолько безразлично все проходили мимо,как будто Ее вообще там не было.И только когда я уже дошла до неё,я просто была шокирована!накупила ей за свои деньги разной еды,тут глядя на меня,ещё кто-то начал интересоваться,помогать.И я верю Андрею.хорошие люди есть,просто их остаётся все меньше((
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Ольга

вчера, 22:50
Андрей, спасибо, что вы помогаете людям. Если бы у власти были бы такие как вы надеюсь люди , были бы услышаны. Я вот в Вас очень верю.
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Режим больничный

вчера, 22:17
Раньше в больницах переодеваться надо было,а тут лежит в чистой постели тётя,в одежде,в какой на полу валялась.Ясно,что сменной одежды нет у нее, но больничный халат неужели нельзя было выдать.Раньше полагалось,а сейчас?Как можно,в грязной кофте,ведь помыть в больнице сначала надо.И чистую тётю после всей вони опять в ту же одежду?Или получается немытую лечат? Дайте ей вздохнуть свободно , коль спасли от ужасов и опарышей.И с ней рядом люди в палате
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Незнакомка

вчера, 22:00
Цветочек, может и показуха, а кто то и этого не делает. Судить горазды все, а судьи кто!?
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Плеханово

вчера, 21:36
Люблю ходить в такие места, как больница. Там всегда много простых людей и случаются весёлые вещи. Сегодня пока сидел в очереди, выслушивал жалобы одной женщины, что лечат тут плохо и деньги вымогают, иначе отказываются лечить. И вдруг раздался громкий треск на этаже, видать что-то где-то сломалось. Эта женщина спокойно говорит:"Слышали? Это у главврача едальник треснул". Весь день ржу
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Плеханово

вчера, 21:34
Петр Алексеевич,я не пойму, для Вас ,что это новость? Уже и магарычи ,наверно,не берут, деньги только решают- помогут тебе или так.... А и за деньги,иногда,портачат....
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Мосягин Пётр Алексеевич

вчера, 19:45
Цветочек, оставьте свои данные, мы вас привлечем за дачу взятки.
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