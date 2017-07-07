Общество
вчера, 17:30
Спасенная из заточения пенсионерка оказалась обезвоженной и больной
18 4844
Врачи неврологического отделения говорят о том, что под замком Зинаида Ермакова не протянула бы и нескольких дней.
Загрузка плеера
Как уже сообщал GOROD48, сегодня утром депутат областного Совета Андрей Трофименков взял на себя ответственность вскрыть двери в подсобном помещении общежития по улице адмирала Макарова, 4, где медленно умирала 75-летняя Зинаида Ермакова. Пенсионерка долгое время страдала от обезвоживания - скорее всего, чтобы слышать меньше жалоб жителей общаги на запах аммиака, ее дочь не давала больной матери, перенесшей инсульт, необходимого той количества воды.
После того, как пенсионерку забрал экипаж «скорой помощи» (фельдшер Юлия Чернышова и санитар Валентин Верховых), соседи лишенной элементарных удобств, здоровой еды и питья пенсионерки позвонили в GOROD48 и сообщили, что по полу комнаты, где лежала в вонючем тряпье пожилая женщина, поползли опарыши.
- На теле пациентки были пролежни. У поступившей женщины мы диагностировали ряд хронических заболеваний, которые накапливались и привели ее здоровье к срыву. Мы делаем все, чтобы она скорее поправилась, - сообщила депутату Андрею Трофименкову Марина Сибирских, лечащий врач Зинаиды Ермаковой.
Как только ее спаситель переступил порог палаты неврологического отделения больницы «Липецк-Мед», Зинаида Григорьевна расцвела в улыбке. Оказалось, что женщина может не только стонать, но и разговаривать. Она поблагодарила депутата за свое попадание в больницу, сказала, что никто из родственников ее пока не посетил.
- Выздоравливайте! Я принес вам воду, фрукты, молочные продукты. Обещаю, что вас не бросим! - сказал Андрей Трофименков старушке, которая явно хотела, чтобы тот подольше не уходил от ее кровати.
После того, как пенсионерку забрал экипаж «скорой помощи» (фельдшер Юлия Чернышова и санитар Валентин Верховых), соседи лишенной элементарных удобств, здоровой еды и питья пенсионерки позвонили в GOROD48 и сообщили, что по полу комнаты, где лежала в вонючем тряпье пожилая женщина, поползли опарыши.
- На теле пациентки были пролежни. У поступившей женщины мы диагностировали ряд хронических заболеваний, которые накапливались и привели ее здоровье к срыву. Мы делаем все, чтобы она скорее поправилась, - сообщила депутату Андрею Трофименкову Марина Сибирских, лечащий врач Зинаиды Ермаковой.
Как только ее спаситель переступил порог палаты неврологического отделения больницы «Липецк-Мед», Зинаида Григорьевна расцвела в улыбке. Оказалось, что женщина может не только стонать, но и разговаривать. Она поблагодарила депутата за свое попадание в больницу, сказала, что никто из родственников ее пока не посетил.
- Выздоравливайте! Я принес вам воду, фрукты, молочные продукты. Обещаю, что вас не бросим! - сказал Андрей Трофименков старушке, которая явно хотела, чтобы тот подольше не уходил от ее кровати.
18 4844
!
Злой
Липчанка.
Светлана
Ольга
Режим больничный
Незнакомка
Плеханово
Плеханово
Мосягин Пётр Алексеевич