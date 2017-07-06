Депутат областного Совета спас из заточения 75-летнюю женщину

Пенсионерка была закрыта в комнате в общежитии на висячий замок.

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Как уже сообщал GOROD48, вчера вечером по просьбе пользователей социальных сетей депутат областного Совета Андрей Трофименков наведался в общежитие по улице адмирала Макарова в Липецке, где, по словам жителей, под замком живет пожилая женщина.



Сегодня утром корреспондент GOROD48 приехал в общежитие с Андреем Трофименковым, чтобы попытаться встретиться с женщиной по имени Татьяна, которая и замыкает пенсионерку даже не в комнате, а в подсобном помещении.



Как рассказали депутату соседи закрытой старушки, сегодня утром в подсобку на минут двадцать заходила опекающая пенсионерку женщина, но после ушла, так и не дождавшись Андрея Трофименкова, который обещал приехать сюда к 9 часам утра.



На свой страх и риск депутат, наслушавшись жалоб жительниц общаги на нелегкую участь «ничьей бабушки», решил вскрыть двери подсобного помещения, за который были слышны стоны. Корреспондент GOROD48 выкрутил два винта из петли навесного замка, открыл двери и… все присутствовавшие закрыли первым делом нос - из комнаты на пахнуло запахами фекалий, мочи и давно не мытого тела.



Бетонные стены без признаков обоев. В углах - какие-то узлы. Поломанное окно - а ведь на улице ночью было не больше 12 градусов тепла... На полу под батареей и открытым окном лежала седая женщина. Одной рукой она схватилась за батарею, очевидно, пытаясь приподняться. Перед ней валялся пакет с сырыми сардельками и пачка печенья. Тут же, на грязных досках пола, в пластиковом контейнере стояла молочная каша явно не первой свежести, по которой ползали мухи.



- Я такого даже в тюрьме не видела, где пять лет отсидела! - ахнула Маргарита Осипенко, ее соседка.



Первым делом назвавшаяся Зинаидой Григорьевной женщина попросила подать ей красный пакет с подоконника - скорее всего, наевшись сухого печенья, именно за молоком она безнадежно тянулась тогда, когда мы вскрыли двери. К пакету старушка припала, пока не выпила его весь. А потом одна из сердобольных женщин дважды приносила ей по литру воды. И лишь во второй раз бабушка не допила чашу до дна.



Утолив жажду, Зинаида Григорьевна вспомнила свою фамилию - Ермакова. Но не смогла назвать фамилию Татьяны, о которой отозвалась как о своей дочери. Бесфамильная, мол.



Соседки по общаге вспоминают, что бабушка тут объявилась года два тому назад. Ее поселили в какую-то кладовку. До начала этого года, пока ее не хватил инсульт, женщина была бодрой. Из ее рассказа следовало, что дочка продала ее квартиру на 9-м микрорайоне и переселила сюда. А с зимы она вдруг перестала появляться на людях, а на дверях ее каморки появились два висячих, запирающихся снаружи, замка.



- Наверное, она переписала на свою дочь и пенсию. Мы видели, как ее куда-то возили на такси. После этого почтальон, которая нам всем приносит пенсию в один день, в комнату к Зинаиде Григорьевне не заходит, - говорят женщины.



Кстати, участковый уполномоченный Петр Мосягин отказался приехать в общежитие по звонку Андрея Трофименкова, который перед тем, как вскрыть двери, сообщил ему о необходимости оказания срочной помощи закрытой старушке. Спасибо, что на его звонок мгновенно отреагировали в "скорой помощи".



К сожалению, впопыхах мы не спросили, как зовут врача и фельдшера, при виде которых лежащая на полу бабулька в первый раз улыбнулась.



Женщину отвезли в дежурную больницу.



- Я буду добиваться ответов от Уполномоченного по правам человека в Липецкой области, от полиции и от органов соцзащиты, как такой ужас стал возможен, - говорит Андрей Трофименков. - Нельзя быть равнодушным к тому, что кто-то брошен умирать в нечеловеческих условиях!

