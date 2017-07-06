Погода в Липецке

сегодня, 11:55

В Липецкой области до +20

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В Липецкой области до +20

В ближайшие трое суток погода на территории Липецкой области будет находиться под влиянием тыловой части циклона, уходящего на северо-восток. С поступлением холодного воздуха с северо-западными ветрами сохранится прохладная погода, не исключены местами небольшие кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха ожидаются 13-15 градусов тепла, что на 4-6 градусов ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 июля в Липецкой области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек., местами с порывами до 17 м/сек. Температура ночью 7-12 градусов тепла, днем столбик ртутного термометра поднимется до 15-20 градусов. 

В Липецке переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшие кратковременные дожди. Температура ночью 8-10 градусов тепла, днем 17-19 тепла. 

7 июля стал самым теплым в Липецке в 1954 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1926 году – 5 градусов тепла.

 

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