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Огромный портрет Путина появился на поле в Италии‍

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Огромный портрет Путина появился на поле в Италии‍

Итальянский фермер создал огромный портрет Путина на поле

Итальянский фермер Дарио Гамбарин с помощью трактора и плуга создал на поле портрет президента России Владимира Путина. Свою работу он посвятил предстоящему саммиту «Большой двадцатки» в Гамбурге, - передает Лента.ру со ссылкой на ANSA. Слева от портрета огромными буквами на русском языке выведена фамилия российского президента.

Увидеть творение художника получится лишь с большой высоты - портрет изображен на поле площадью 25 тыс. кв.м. По словам творческого фермера, его вдохновила новость о том, что на саммите G20 Путин встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Автор шедевра также рассказал, что не делал никаких замеров перед созданием произведения, и смог успешно сделать портрет благодаря своему глазомеру и мастерству в управлении трактором.

Дарио Гамбарин обрел известность благодаря своим творениям еще несколько лет назад — за это время он успел создать портрет Барака Обамы, Фиделя Кастро, Дональда Трампа, папу Римского Франциска и других политиков и знаменитостей.
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