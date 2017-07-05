Культура

сегодня, 15:34

«Липецк крылатый» покажут бесплатно

5 790
#туризм
1
«Липецк крылатый» покажут бесплатно

Новый маршрут стартует 13 июля.

Как собщает пресс-служба департамента культуры Липецка, погрузиться в историю липецкой авиации, побывать на военном аэродроме, посетить музейные экспозиции авиацентра, подняться на борт самолета ЯК-40 смогут липчане в рамках экскурсии «Липецк крылатый». Новый маршрут стартует 13 июля в 8:30 от спортивного комплекса «Звездный».

Он начнется с посещения двух музеев – липецкого авиацентра и народного и декоративно-прикладного искусства. Затем участники экскурсии поедут на военный аэродром и в аэропорт, где они поднимутся на борт боевого истребителя и пассажирского самолета, примерят спецодежду летчиков, узнают о фигурах высшего пилотажа и еще много интересных фактов.

Как известно, туристический маршрут был разработан в этом году в преддверии 9 мая. Его инициатором стал педагог-ветеран, автор многочисленных публикаций о летчиках и героических страницах истории Липецкого авиацентра Владимир Меркурьев, а организатором выступил отдел туризма администрации города. Первый презентационный тур «Липецк крылатый» собрал максимальное количество положительных отзывов участников, поэтому сомнений, что он, безусловно, будет интересен не только жителям, но и гостям областного центра, у организаторов не осталось.

Оформить заявку на участие в маршруте можно в период с 5 по 6 июля, пройдя по ссылке. Всем желающим необходимо предоставить свои паспортные данные и дать согласие на обработку персональных данных. Экскурсия проводится на бесплатной основе. Количество мест ограничено. Контактное лицо Наталья Мелихова тел. 239-727, адрес электронной почты 17984.84@mail.ru

5 790
#туризм
1

Комментарии (5)

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Как гость
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1111

14 минут назад
Офигеть. У меня ребенок так ждал эту экскурсию, а в итоге не попадет туда, т.к. за час все места разобрали. И это при том, что она пройдет утром в будний день.
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Гость

20 минут назад
Видимо, не могут побольше автобусов организовать и в несколько дней провести такие экскурсии
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Гость

24 минуты назад
Беляев, видимо не успели...
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Анна

26 минут назад
У них запись уже закончилась, мест больше нет. Не могли что ли побольше автобусов организовать?!
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Беляев

31 минуту назад
Перехожу "по ссылке" и вижу там текст: "Форма "Заявка на регистрацию" закрыта. Ответы больше не принимаются. Если вы считаете, что произошла ошибка, свяжитесь с владельцем документа."
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