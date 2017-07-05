«Липецк крылатый» покажут бесплатно

Новый маршрут стартует 13 июля.

Как собщает пресс-служба департамента культуры Липецка, погрузиться в историю липецкой авиации, побывать на военном аэродроме, посетить музейные экспозиции авиацентра, подняться на борт самолета ЯК-40 смогут липчане в рамках экскурсии «Липецк крылатый». Новый маршрут стартует 13 июля в 8:30 от спортивного комплекса «Звездный».

Он начнется с посещения двух музеев – липецкого авиацентра и народного и декоративно-прикладного искусства. Затем участники экскурсии поедут на военный аэродром и в аэропорт, где они поднимутся на борт боевого истребителя и пассажирского самолета, примерят спецодежду летчиков, узнают о фигурах высшего пилотажа и еще много интересных фактов.

Как известно, туристический маршрут был разработан в этом году в преддверии 9 мая. Его инициатором стал педагог-ветеран, автор многочисленных публикаций о летчиках и героических страницах истории Липецкого авиацентра Владимир Меркурьев, а организатором выступил отдел туризма администрации города. Первый презентационный тур «Липецк крылатый» собрал максимальное количество положительных отзывов участников, поэтому сомнений, что он, безусловно, будет интересен не только жителям, но и гостям областного центра, у организаторов не осталось.

Оформить заявку на участие в маршруте можно в период с 5 по 6 июля, пройдя по ссылке. Всем желающим необходимо предоставить свои паспортные данные и дать согласие на обработку персональных данных. Экскурсия проводится на бесплатной основе. Количество мест ограничено. Контактное лицо Наталья Мелихова тел. 239-727, адрес электронной почты 17984.84@mail.ru