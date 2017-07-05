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30 минут назад

Липчане отметят 40-летие выпуска «Нивы» гонкой внедорожников

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#кубок #гонка #автоспорт
Липчане отметят 40-летие выпуска «Нивы» гонкой внедорожников

Соревнование приурочено и ко Дню города.

15 июля в районе Октябрьского моста в Липецке состоится соревнование на внедорожниках. Как рассказали GOROD48 организаторы мероприятия, первенство автомобилистов приурочено сразу к двум событиям — 40-летию выпуска «Нивы» и Дню города Липецка.

Соревнование назвали «Кубок Липецкой «Нивы». Уже известно, что в кубке примут участие представители Липецка, городов Грязи, Елец, Мичуринска, Моршанска, Тамбова, Воронежа, Россоши и Тулы. Участие — исключительно на внедорожниках. Спортсмены должны проехать маршрут с препятствиями. Для них приготовили уклоны, ямы, грязевую ванну. Цель автомобилистов - собрать максимум очков и оказаться быстрее соперников. Оценивать успехи участников будут судьи, принимавшие участие в гонках «Формулы 1» в Сочи.

Зрителей соревнований приглашают на зрелище к 11 часам. Для всех гостей приготовлена шоу-программа с выступлением кавер-групп, анимацией и участием в увлекательном квесте. Кубок состоится при любой погоде. Вход свободный.
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#кубок #гонка #автоспорт

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