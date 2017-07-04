Происшествия

вчера, 22:10

Одно из первых ДТП на обновленной Советской попало на видео

4 1753
#дтп
Одно из первых ДТП на обновленной Советской попало на видео

На перекрестке Советская/Горького «Киа» врезалась в «Ауди»

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На перекрестке Советская/Горького «Киа» врезалась в «Ауди»

Открытие движения по реконструированной проезжей части улицы Советская отметилось сегодн как минимум двумя происшествиями. О первом GOROD48 рассказывал днем.

Второе происшествие попало на камеры видеонаблюдения. На нем видно как в правый бок движущегося по Горького «Ауди» на пересечении с Советской врезается «Киа».

 

4 1753
#дтп

Комментарии (4)

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карма

сегодня, 01:55
в 1865г. в штате Огайо было всего две машины.но они все равно однажды врезались друг в друга.
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Сергей Казимиров

сегодня, 01:09
Забудь о мойке автомобиля как о страшном сне! Недавно прочел изобритении которое защитит от пыли, грязи, воды, царапин и уберет "паутину", вот та новость http://driwe2.blogspot.ru Очень просто в применении и автомобиль всегда как новый!
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Тербунские вести

вчера, 23:35
Для колхоза - это СУПЕРСОБЫТИЕ!
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Лавров

вчера, 23:31
Дибилы Б..
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