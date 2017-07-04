Одно из первых ДТП на обновленной Советской попало на видео

На перекрестке Советская/Горького «Киа» врезалась в «Ауди»

На перекрестке Советская/Горького «Киа» врезалась в «Ауди»

Открытие движения по реконструированной проезжей части улицы Советская отметилось сегодн как минимум двумя происшествиями. О первом GOROD48 рассказывал днем.

Второе происшествие попало на камеры видеонаблюдения. На нем видно как в правый бок движущегося по Горького «Ауди» на пересечении с Советской врезается «Киа».