Общество

51 минуту назад

В Липецкой области подожгли пещеру

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#пещера #пожар
В Липецкой области подожгли пещеру

Неизвестные жгли покрышки в пещере 

ЧП произошло в урочище Прасека, в особо охраняемой природной территории, расположенной на реке Пальна, у села Аргамач-Пальна. Неизвестные подожгли покрышки на входе в пещеру, расположенную в известняковой горе.

"Пострадал вход-коридор в пещеру, на стенах которой росли реликтовые и другие редкие растения. Теперь их больше нет! Стенки коридора от высокой температуры вспучились и откололись, а вход в черной едкой копоти",  сообщает на своей странице "ВКонтакте" Александр Иншаков.

В данный момент основные следы пожара ликвидированы.

Этот памятник природы расположен по обеим берегам реки Пальна на отрезке от села Аргамач-Пальна до деревни Трубицыно, занимая крутые склоны долины в районе лесного урочища Просека. Высота над уровнем максимальная около 180 м, минимальная - около 110 м. Характерны крутые склоны долины, прорезающей девонские известняки. По обоим склонам на поверхность выходят известняки, скальные обнажения которых достигают в высоту 10-12 м. В лесу Просека имеется мощное обнажение известняков, называемое «Белый Камень». К центральной части обнажения приурочена пещера длиной около 10-12 м. Ширина ее входа – 1 м, высота – 1,5 м. На расстоянии 8 м от входа она сужается до 0,7 м и имеет высоту 0,8 м. Здесь пещера раздваивается под углом 180º и приобретает Т-образную форму. Боковые ответвления (ходы) прослеживаются еще на 3-4 м, а затем резко сужаются, переходя в узкие трещины-лазы.

Фото: vk.com/id18439334

 
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#пещера #пожар

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