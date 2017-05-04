Общество
51 минуту назад
В Липецкой области подожгли пещеру
Неизвестные жгли покрышки в пещере
ЧП произошло в урочище Прасека, в особо охраняемой природной территории, расположенной на реке Пальна, у села Аргамач-Пальна. Неизвестные подожгли покрышки на входе в пещеру, расположенную в известняковой горе.
"Пострадал вход-коридор в пещеру, на стенах которой росли реликтовые и другие редкие растения. Теперь их больше нет! Стенки коридора от высокой температуры вспучились и откололись, а вход в черной едкой копоти", сообщает на своей странице "ВКонтакте" Александр Иншаков.
В данный момент основные следы пожара ликвидированы.
Этот памятник природы расположен по обеим берегам реки Пальна на отрезке от села Аргамач-Пальна до деревни Трубицыно, занимая крутые склоны долины в районе лесного урочища Просека. Высота над уровнем максимальная около 180 м, минимальная - около 110 м. Характерны крутые склоны долины, прорезающей девонские известняки. По обоим склонам на поверхность выходят известняки, скальные обнажения которых достигают в высоту 10-12 м. В лесу Просека имеется мощное обнажение известняков, называемое «Белый Камень». К центральной части обнажения приурочена пещера длиной около 10-12 м. Ширина ее входа – 1 м, высота – 1,5 м. На расстоянии 8 м от входа она сужается до 0,7 м и имеет высоту 0,8 м. Здесь пещера раздваивается под углом 180º и приобретает Т-образную форму. Боковые ответвления (ходы) прослеживаются еще на 3-4 м, а затем резко сужаются, переходя в узкие трещины-лазы.
Фото: vk.com/id18439334
"Пострадал вход-коридор в пещеру, на стенах которой росли реликтовые и другие редкие растения. Теперь их больше нет! Стенки коридора от высокой температуры вспучились и откололись, а вход в черной едкой копоти", сообщает на своей странице "ВКонтакте" Александр Иншаков.
В данный момент основные следы пожара ликвидированы.
Этот памятник природы расположен по обеим берегам реки Пальна на отрезке от села Аргамач-Пальна до деревни Трубицыно, занимая крутые склоны долины в районе лесного урочища Просека. Высота над уровнем максимальная около 180 м, минимальная - около 110 м. Характерны крутые склоны долины, прорезающей девонские известняки. По обоим склонам на поверхность выходят известняки, скальные обнажения которых достигают в высоту 10-12 м. В лесу Просека имеется мощное обнажение известняков, называемое «Белый Камень». К центральной части обнажения приурочена пещера длиной около 10-12 м. Ширина ее входа – 1 м, высота – 1,5 м. На расстоянии 8 м от входа она сужается до 0,7 м и имеет высоту 0,8 м. Здесь пещера раздваивается под углом 180º и приобретает Т-образную форму. Боковые ответвления (ходы) прослеживаются еще на 3-4 м, а затем резко сужаются, переходя в узкие трещины-лазы.
Фото: vk.com/id18439334