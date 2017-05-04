Липчанин поплатился за забытую в банкомате карточку

Владелица пластика ввела пин-код и ушла.

Исполняющий обязанности мирового судьи СУ №5 Октябрьского округа Липецка рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Холостого безработного молодого человека с высшим образованием привлекали к ответственности за кражу.



Как указано в материалах суда, удачные для преступления обстоятельства сложились у одного из банкоматов в «новых» микрорайонах Липецка. Вечером к аппарату банка пришла местная жительница. Женщина ввела пин-код, произвела нужные ей операции и ушла. Сама карточка осталась в аппарате и была готова к новым манипуляциям. Этим и воспользовался подсудимый. Молодой человек оценил ситуацию и снял со счета 5 000 рублей. Покинув место преступления, карточку вор выбросил, а деньги потратил. Преступника удалось установить с помощью записей с видеокамеры, установленной около банкомата.



Подсудимый на слушание своего дела не явился, предварительно направив в суд письмо с просьбой прекратить дело: дескать, раскаялся и ущерб возместил. Примирение сторон и снятие взаимных претензий легло в основу вердикта суда. Уголовное дело в отношении вора было прекращено.