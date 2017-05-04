Погода в Липецке

59 минут назад

Спасатели предупреждают о резком снижении температуры

1072
#заморозки
Спасатели предупреждают о резком снижении температуры

На территории Липецкого района и Липецка ожидаются заморозки.

Ночью 5-6 мая ожидается опасное метеорологическое явление - заморозки. Температура воздуха может опуститься до - 2 градусов.

Главное управление МЧС России по Липецкой области обращает внимание жителей на необходимость соблюдения мер безопасности при заморозках: 

В связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур - цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений. Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите насаждений. Для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой. 

Наиболее практичным и часто используемым садоводами способом спасения молодых всходов от заморозков является укрытие растений. Материал должен обладать малой теплопроводностью (грубая гофрированная бумага, пузырчатая пленка, соломенные или тростниковые маты).

1072
#заморозки

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