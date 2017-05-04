Ямочный ремонт на региональных дорогах Липецкой области подходит к завершению

Почти на всех региональных автодорогах обновлена дорожная разметка «пешеходный переход».

По состоянию на 3 мая 2017 года дорожные организации завершили ямочный ремонт автомобильных дорог связывающих районные центры с Липецком и другими районами Липецкой области. Продолжаются работы по устранению ямочности на автодорогах обеспечивающих подъезды к сельским поселениям в районах области.

Почти на всех региональных автодорогах обновлена дорожная разметка «пешеходный переход». Начаты работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки. Окрашено 90% дорожных знаков, и автопавильонов, 70% барьерного ограждения.

В рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры «Липецкая агломерация» начат ремонт автомобильных дорог «Новая Жизнь – примыкание к дороге Орёл – Тамбов», «Красная Дубрава – Светлая Поляна», «Хмелинец-примыкание к трассе "Дон" в Липецком, Грязинском и Елецком районах, сообщает на своем официальном сайте Управления дорог и транспорта Липецкой области .