Общество

сегодня, 10:15

Ямочный ремонт на региональных дорогах Липецкой области подходит к завершению

1 214
#дорожные работы
Ямочный ремонт на региональных дорогах Липецкой области подходит к завершению

Почти на всех региональных автодорогах  обновлена дорожная разметка «пешеходный переход». 

По состоянию на 3 мая 2017 года дорожные организации завершили ямочный ремонт автомобильных дорог связывающих районные центры с Липецком и другими районами Липецкой области. Продолжаются работы по устранению ямочности на автодорогах обеспечивающих подъезды к сельским поселениям в районах области.

Почти на всех региональных автодорогах  обновлена дорожная разметка «пешеходный переход». Начаты работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки. Окрашено 90% дорожных знаков, и автопавильонов, 70% барьерного ограждения.

В рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры «Липецкая агломерация» начат ремонт автомобильных дорог «Новая Жизнь – примыкание к дороге Орёл – Тамбов», «Красная Дубрава – Светлая Поляна», «Хмелинец-примыкание к трассе "Дон" в Липецком, Грязинском и Елецком районах, сообщает на своем официальном сайте Управления дорог и транспорта Липецкой области .

1 214
#дорожные работы

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Житель села елецкого что в ленино

44 минуты назад
Где дорога путину буду жаловаться .
ответить

Еще в рубрике

Заключенный из Липецкой области получил реальный срок за экстремистские посты в соцсети
#экстремизм
Заключенный из Липецкой области получил реальный срок за экстремистские посты в соцсети

38 минут назад

Происшествия
За задержку зарплат директора завода оштрафовал суд
#зарплата
За задержку зарплат директора завода оштрафовал суд

сегодня, 10:17

Происшествия
Мотоциклист погиб при столкновении с деревом
#авария #ДТП
9
Мотоциклист погиб при столкновении с деревом

сегодня, 10:10

Происшествия