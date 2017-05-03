Происшествия

20 минут назад

Мошенники под видом полицейских взламывают почту фирм техосмотра

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#мошенничество
Мошенники под видом полицейских взламывают почту фирм техосмотра

Прокуратура предупреждает об изощренной схеме обмана.

На личный прием к прокурору Октябрьского района Липецка обратился руководитель одной из организаций, занимающихся проведением технического осмотра автомобилей, с просьбой разъяснить следующую ситуацию.

На электронный адрес его организации пришло письмо якобы от оперативной службы полиции о том, что в ходе проверочной закупки  был зафиксирован факт продажи оператором диагностической карты транспортного средства.  

В связи с этим руководитель уведомлялся о том, что по данному факту проводится доследственная проверка и возбуждено административное производство, а так же назначена внеплановая выездная проверка, для проведения которой  предлагалось подготовить пакет документов с информацией о юридическом лице, технических экспертах, реестре выданных диагностических карт.

С датой проведения проверки и более подробной информацией предлагалось ознакомиться в личном кабинете оператора ТО на официальном сайте ЕАИСТО ГИБДД МВД России расположенном по указанному в письме адресу.

Письмо подписано от имени руководителя отдела технического надзора ОЭБ и ПК МВД России.

Между тем, при переходе по указанной ссылке открывается не сайт контролирующего органа, а взламывается электронная почта организации.

При отсылке учредительных документов в дальнейшем взламываются номера всех диагностических карт, что влечет за собой необратимые последствия для участников дорожного движения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в системе органов внутренних дел отсутствует такое структурное подразделение как отдел технического надзора ОЭБ и ПК МВД России, а фирма явно подверглась атаке мошенников. 

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#мошенничество

Комментарии (1)

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невопрос

9 минут назад
а администратора сети не пробовали нанять?..ах, ну да...ему же платить нужно
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