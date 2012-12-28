Трижды выстрелил из пистолета и ударил ножом: липчанин обвиняется в покушении на убийство
сегодня, 16:30
Следком расследовал дело о стрельбе на улице Газина.
По данным следствия, ночью 3 августа 2025 года на улице Василия Газина пьяный липчанин поссорился с приятелем и не менее трех раз выстрелил из травматического пистолета ему в голову и шею, а затем ударил ножом в руку.
«Согласно выводам судмедэкспертов, 36-летнему потерпевшему причинена открытая черепно-мозговая травма, резаные раны.
Особо тяжкое преступление не было доведено до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам, поскольку потерпевшему своевременно оказана медицинская помощь. Угроза его жизни и здоровью миновала», — сообщает СК.
С места преступления липчанин скрылся. Нашли его во время обыска частного дома в Добровском районе. На время предварительного следствия судом заключил его под стражу.
