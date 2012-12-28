На улице Космонавтов залило аптеку: несколько квартир четыре дня без воды

Из-за потопа в пустой квартире воду отключили по всему стояку.

В редакцию GOROD48 обратилась Виктория Т. из дома №43 по улице Космонавтов. Она рассказала, что в доме три дня нет холодной воды.Как сообщили GOROD48 в аварийно-диспетчерской службе, ещё 16 января из этого дома поступила заявка, что заливает аптеку на первом этаже. Предположительно — из квартиры №18. Но в этой квартире никого не оказалось, и поэтому холодную воду отключили по всему стояку над аптекой — то есть без воды в пятиэтажном доме остались четыре квартиры. Заявка была передана в ЖЭК — дом обслуживает управляющая компания ООО «ЖЭУ №4».Но то ли жильцов квартиры до сих пор ищут, то ли управляющая компания пока не приступила к выполнению заявки. По телефонам самой управляющей компании в данный момент никто не отвечает.От сидящих без воды с 16 января жильцов пока поступило две заявки в аварийную службу из двух квартир. Жильцы ещё двух квартир даже никуда не обращались со своей проблемой.