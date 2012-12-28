Липецкая вечЁрка: заблокированные в подъезде, лечение в «обкомовской» поликлинике и крещенские купания
43-летнего водителя перевернувшегося «Ниссана» будут судить за гибель двоих пассажиров
Один умер сразу, другой – в больнице.
Речь идёт об аварии, которая произошла 4 октября прошлого года на тамбовской трассе — дороге Р-119 «Орел – Тамбов» в Грязинском округе.
«По данным следствия, водитель «Ниссан Альмера» начал обгон, не убедившись в безопасности манёвра. В этот момент грузовик «Шакман» поворачивал налево на перекрёстке неравнозначных дорог. Пытаясь избежать столкновения, обвиняемый потерял контроль над управлением и съехал в кювет, где машина перевернулась. 45-летний пассажир иномарки погиб на месте, 48-летний пассажир скончался через несколько дней в больнице», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Водителю «Ниссана» грозит до семи лет лишения свободы с лишением прав до трех лет.
