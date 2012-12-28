Все новости
Крещение-2026 (фоторепортаж)
Общество
В Липецке пенсионерка выпала из окна, но повисла на... внешнем блоке кондиционера!
Происшествия
Пропавшего без вести участника СВО развели через суд
Общество
Утром жители хрущевки в центре Липецка не смогли выйти из подъезда
Общество
Грабитель напросился в попутчики и сорвал с липчанина цепочку за миллион
Происшествия
Жителей центра Липецка с 1 апреля будут лечить в «обкомовской» поликлинике
Общество
«Международного скандала не предвидится»
Общество
Машину жительницы Грязей несколько раз обливали кислотой и прокалывали колеса
Происшествия
Коммунальная утечка подмыла дорогу: на проспекте 60-летия СССР застревают автомобили
Общество
Почти на четырех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Башня «Туриста-2» стала ниже, но общая площадь здания выросла
Общество
Грабитель напросился в попутчики и сорвал с липчанина цепочку за миллион
Происшествия
Пропавшего без вести участника СВО развели через суд
Общество
Придавленному токарным станком 54-летнему мужчине выплатят полмиллиона
Происшествия
Почти на четырех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В блиндаже на высоте «Огурец» снесли дверь
Происшествия
Липецкая вечЁрка: заблокированные в подъезде, лечение в «обкомовской» поликлинике и крещенские купания
Общество
После завершения каникул заболеваемость ОРВИ выросла на 78%
Здоровье
Липчане сокращали траты на покупку продуктов и больше расходовали на товары повседневного спроса
Экономика
43-летнего водителя перевернувшегося «Ниссана» будут судить за гибель двоих пассажиров
Происшествия
Происшествия
65
24 минуты назад

43-летнего водителя перевернувшегося «Ниссана» будут судить за гибель двоих пассажиров

Один умер сразу, другой – в больнице.

В Грязинском округе завершено расследование ДТП, в котором погибли два человека. Дело 43-летнего водителя по части пятой статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть двух или более лиц» направлено в суд.

Речь идёт об аварии, которая произошла 4 октября прошлого года на тамбовской трассе — дороге Р-119 «Орел – Тамбов» в Грязинском округе. 

«По данным следствия, водитель «Ниссан Альмера» начал обгон, не убедившись в безопасности манёвра. В этот момент грузовик «Шакман» поворачивал налево на перекрёстке неравнозначных дорог. Пытаясь избежать столкновения, обвиняемый потерял контроль над управлением и съехал в кювет, где машина перевернулась. 45-летний пассажир иномарки погиб на месте, 48-летний пассажир скончался через несколько дней в больнице», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Водителю «Ниссана» грозит до семи лет лишения свободы с лишением прав до трех лет.
ДТП
