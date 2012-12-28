Происшествия
Механику мусоросортировочного комплекса оторвало правую руку
Завершено расследование тяжелого несчастного случая на производстве.
По данным Госинспекции труда, мужчина занимался обслуживанием оборудования и в течение дня вносил данные в программное обеспечение и журналы. Проводя обход оборудования автоматизированного мусоросортировочного комплекса, механик обнаружил провисание конвейерной ленты и решил её отрегулировать. В этот момент работник увидел на натяжном барабане конвейера налипший мусор и засунул руку в зону работающего натяжного барабана. Через несколько секунд ему её оторвало.
Мужчину увезла с работы скорая. Он был госпитализирован в Липецкую городскую больницу №4 «Липецк-Мед».
Происшествие по результатам расследования квалифицировано как несчастный случай на производстве.
