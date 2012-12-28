«Автомобиль снес шлагбаум и началась стрельба»

Хулиган задержан.

На липчанина составлен протокол за мелкое хулиганство (по статье 20.1 КоАП РФ). У задержанного также нашли предмет, похожий на оружие — его направили на экспертизу.

Ночью в микрорайоне «Елецкий» у дома №2/1 по улице Артемова автомобиль снес шлагбаум.По сообщению очевидцев, один из жильцов протаранил шлагбаум и даже вел стрельбу. К дому выезжали полицейские.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 38-летний мужчина, он живет в этом доме, задержан и доставлен в отдел полиции №2. Ситуацию со шлагбаумом он объяснил тем, что забыл ключи.