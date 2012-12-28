Липецкая вечЁрка: заблокированные в подъезде, лечение в «обкомовской» поликлинике и крещенские купания
Трижды выстрелил из пистолета и ударил ножом: липчанин обвиняется в покушении на убийство
Бывшего директора спортшколы №11 обвиняют в незаконном получении почти 202 тысяч рублей
Краснинское АТП обязали выплатить два миллиона за смертельное ДТП с участием рейсового автобуса
Происшествия
1560
сегодня, 17:44
6
«Автомобиль снес шлагбаум и началась стрельба»
Хулиган задержан.
По сообщению очевидцев, один из жильцов протаранил шлагбаум и даже вел стрельбу. К дому выезжали полицейские.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 38-летний мужчина, он живет в этом доме, задержан и доставлен в отдел полиции №2. Ситуацию со шлагбаумом он объяснил тем, что забыл ключи.
Видео – vk.ru
0
0
9
1
3
Комментарии (6)