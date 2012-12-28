Все новости
Происшествия
1560
сегодня, 17:44
6

«Автомобиль снес шлагбаум и началась стрельба»

Хулиган задержан.

Ночью в микрорайоне «Елецкий» у дома №2/1 по улице Артемова автомобиль снес шлагбаум.

По сообщению очевидцев, один из жильцов протаранил шлагбаум и даже вел стрельбу. К дому выезжали полицейские.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 38-летний мужчина, он живет в этом доме, задержан и доставлен в отдел полиции №2. Ситуацию со шлагбаумом он объяснил тем, что забыл ключи. 

На липчанина составлен протокол за мелкое хулиганство (по статье 20.1 КоАП РФ). У задержанного также нашли предмет, похожий на оружие — его направили на экспертизу.

Видео – vk.ru

хулиганство
Комментарии (6)

Дед
9 минут назад
Почему не сделаешь ? По всякому бывает это жизнь
Ответить
Ветеран
17 минут назад
В трезвом виде такое не сделаешь.
Ответить
Трезвый вид
3 минуты назад
С чегой-то вдруг?!
Ответить
Липчане
44 минуты назад
Елецкий - красава, как всегда
Ответить
Алекс
54 минуты назад
Гангстерский район, постоянно там какие-то разборки.
Ответить
Может
сегодня, 17:56
боевиков насмотрелся?
Ответить
