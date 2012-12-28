Двухлетняя девочка проглотила батарейку и она лопнула в пищеводе

Щелочь вытекла и повредила стенки пищевода.

Врачи-эндоскописты областной детской больницы достали лопнувшую батарейку из пищевода двухлетней девочки. Она играла с электрической игрушкой и проглотила батарейку.«Несмотря на быструю реакцию родителей — девочку доставили в течение двух часов, батарейка успела лопнуть в пищеводе. Щелочь вытекла, повредила стенки пищевода и разъела слизистую. Сформировался химический ожог. Но быстрое обращение спасло крошку от серьезного осложнения — перфорации пищевода», — сообщила региональный министр здравоохранения Лилия Самошина.Девочка продолжит лечение под наблюдением врачей: есть риски образования стеноза пищевода. Но её жизни ничто не угрожает.