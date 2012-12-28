Трижды выстрелил из пистолета и ударил ножом: липчанин обвиняется в покушении на убийство
Здоровье
сегодня, 15:51
Двухлетняя девочка проглотила батарейку и она лопнула в пищеводе
Щелочь вытекла и повредила стенки пищевода.
«Несмотря на быструю реакцию родителей — девочку доставили в течение двух часов, батарейка успела лопнуть в пищеводе. Щелочь вытекла, повредила стенки пищевода и разъела слизистую. Сформировался химический ожог. Но быстрое обращение спасло крошку от серьезного осложнения — перфорации пищевода», — сообщила региональный министр здравоохранения Лилия Самошина.
Девочка продолжит лечение под наблюдением врачей: есть риски образования стеноза пищевода. Но её жизни ничто не угрожает.
