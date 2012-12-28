Все новости
Происшествия
979
сегодня, 09:53
2

Пенсионерка попала под колеса «Нивы»

Женщина госпитализирована.

19 января в дорожных авариях пострадали два человека: 67-летняя женщина и 23-летняя девушка.

Первая авария произошла на дороге Орел – Тамбов в Задонском районе: женщину сбил 59-летний водитель «Шевроле Нивы». Пенсионерка получила травмы, ее госпитализировали. 

В Липецке на улице 50 лет НЛМК 18-летний водитель автомобиля «Хендай» совершил наезд на стоящий «ВАЗ-2110» под управлением 23-летнего водителя. Травмы получила  23-летняя пассажирка «ВАЗа», девушка доставлена в больницу.

авария
ДТП
0
2
4
1
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
30 минут назад
Никак не хотят пенсионерки переходить дорогу по пдд.
Ответить
Увы
57 минут назад
Машина - не лучший подарок сыну на 18 летие. Посадят теперь.
Ответить
