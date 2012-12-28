Липецкая вечЁрка: заблокированные в подъезде, лечение в «обкомовской» поликлинике и крещенские купания
Пенсионерка попала под колеса «Нивы»
Женщина госпитализирована.
Первая авария произошла на дороге Орел – Тамбов в Задонском районе: женщину сбил 59-летний водитель «Шевроле Нивы». Пенсионерка получила травмы, ее госпитализировали.
В Липецке на улице 50 лет НЛМК 18-летний водитель автомобиля «Хендай» совершил наезд на стоящий «ВАЗ-2110» под управлением 23-летнего водителя. Травмы получила 23-летняя пассажирка «ВАЗа», девушка доставлена в больницу.
