На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

21 января «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды временно останутся жители четырех улиц, сообщили в компании.



С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 2, 4, 6 по улице Стаханова, №№ 3а, 4, 8, 9, 12 по улице Смургиса, №№ 37, 39, 41 по улице Водопьянова, №№ 6/4, 8, 10, 12 по улице Липовской.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.21 января плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 17, 17/2 по улице 8 Марта, №№ 4, 6, 7, 7а, 7б, 9 по улице Крайней, № 8 на площади Победы, №№ 63, 64, 68 по улице Советской.С 09:00 до 12:00 не будет света в домах №№ 1, 2, 4, 10, 15, 17, 23 по улице Станкостроительной, №№ 30, 36 по улице 2-й Радиаторной, №№ 4, 6 по улице 2-й Станкостроительной, №№ 5, 13 по улице Верхней, №№ 8, 50, 54 по улице Вишневой, № 15 по улице Дальней (садоводчество «Весна»), №№ 25, 39, 43 по улице Дальней (садоводчество «имени Мичурина»), №№ 17, 25, 63, 74, 80 по улице Зеленой, № 27 по улице Мичурина, №№ 22, 26 по улице Коллективной, №№ 4, 11 по улице Коммунальной, №№ 58, 79, 80, 97, 110, 150 по улице Лесной, №№ 26, 37, 39, 51 по улице Линейной, № 32 по улице Логовой, №№ 19, 43 по улице Медицинской, №№ 25, 34, 37, 52, 54, 57, 59, 62, 64 по улице Мирной, №№ 26, 31, 38, 65, 69, 70 по улице Общественной, №№ 1, 21 по улице Плодородной, №№ 46, 49, 69 по улице Путейской, №№ 1, 3 по улице Садовой, №№ 10, 97 по улице Торговой, № 74 по улице Тракторозаводской, № 35 по улице Транспортной, №№ 11, 19, 70 по улице Трубной, № 2 по улице Юбилейной, №№ 7а, 7а стр.1, 10, 14 по Универсальному проезду, на улице Раздельной.В этот же период обесточат садоводчества «Венера», «Весна», имени Мичурина, «Кооператор», «Тракторостроитель-1», «Тракторостроитель-2», «ТСН Трубник