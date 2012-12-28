Все новости
Общество
48
11 минут назад

Липецкая вечЁрка: липчан становится меньше, оторванная рука и мэр Задонска уходит в бассейн

Сегодня, 20 января, стало известно, сколько человек живет в Липецке, Госинспекция труда завершила расследование несчастного случая на производстве, и мэр Задонска переходит на должность директора бассейна.

К началу 2026 года население Липецка составило  всего 483 тысячи. Статус города-полумиллионника Липецк потерял еще в 2021 году. С тех пор демографическая ситуация стала только хуже.

Кстати, в это же время статусы городов-полумиллионников потеряли Астрахань и Киров.

Эта новость оказалась сегодня самой популярной на GOROD48.

«Судя по размерам новых микрорайонов, у нас должен быть рост численности людей», — удивился 23.

«Тоже удивляюсь. Строят огромные микрорайоны 25-этажных человейников. Сейчас новый район на Опытной строят. Откуда возьмут столько людей с деньгами? Кто туда поедет жить в эти взлетные микрорайоны на отшибе», — добавила Ель Сибирская.

«В этом городе очень много обмана по заработной плате», — считает Местный.

«Население Липецка — 483 000 человек, Грязей — 43 000 человек. Если присоединить Грязи к Липецку, Липецк снова станет 526 тысяч. Для удобства жителей можно оптимизировать маршруты 106, 106к и 407, а 40-й маршрут продлить через Матырский, до Грязей и добавить рейсов», — предложил Артём.

«Надо присоединяться к Москве в качестве одного из районов!», — считает Карабас-Барабас.

«Город разрастается, а население уменьшается. Парадокс», — не понимает ситуацию Гость.

«А что государство делает для роста населения? Медицина — в руинах, образование — под оптимизации. А попробуйте взять ипотеку… расплатитесь как раз, к отъезду на Косыревку», — написал Manui.

«Не волнуйтесь, граждане, вы не хуже других. Это картина маслом по всей стране. Не ломайте голову своей аналитикой. Просто живите пока есть такая возможность», — посоветовала Пенсионерка.

Большинство липчан жалуется на то, что жизнь с Нового года снова подорожала.



Госинспекция труда в Липецкой области завершила расследование тяжелого несчастного случая на производстве — 4 декабря механику ООО «Экомашгрупп-МО» оторвало правую руку. Несчастный случай произошел, когда механик решил отрегулировать провисшую конвейерную ленту. 

Происшествие квалифицировано, как несчастный случай на производстве.

«Инструкции ТБ пишутся кровью», — напомнил ттт.

Врачи извлекли из пищевода двухлетней девочки батарейку. Девочка проглотила ее во время игры.



Родители быстро привезли дочь к врачам, но выяснилось, что батарейка лопнула, и из нее вытекла щелочь. Жизни девочки уже ничего не угрожает, но ей предстоит длительное лечение.

Мэр Задонска Владимир Калугин, который руководил городом с 2010 году, теперь будет работать директором бассейна. Его полномочия главы города закончились под Новый год.



После муниципальной реформы, когда Задонский район стал округом, главу города теперь не выбирают, его назначает глава округа.

В Липецке ожидается небольшой снег. Завтра в городе, по прогнозам синоптиков,  от -6 до -8 градусов. По области местами ожидается туман. 

И обратите внимание, с 1 февраля отменяются рейсы поездов Грязи Воронежские — Мичуринск Уральский. Поезда Воронеж — Мичуринск Уральский, проходящие через Грязи, останутся.
вечЁрка
демография
несчастный случай
кадры
Комментарии

