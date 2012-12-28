Липецкая вечЁрка: липчан становится меньше, оторванная рука и мэр Задонска уходит в бассейн

Сегодня, 20 января, стало известно, сколько человек живет в Липецке, Госинспекция труда завершила расследование несчастного случая на производстве, и мэр Задонска переходит на должность директора бассейна.