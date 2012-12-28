Общество
891
сегодня, 11:45
9
Мэр Задонска уходит в спорт
Владимир Калугин на днях уйдет с поста мэра Задонска и возглавит бассейн.
В разговоре с GOROD48 Владимир Калугин сообщил, что покинет администрацию города уже в январе.
В 2010 году Владимира Калугина на пост главы городского поселения выбирали жители Задонска, в 2015-м и 2020-м — депутаты. Депутатам городского поселения предстоит избрать и нового главу Задонска. Отбор кандидатов будет объявлен после ухода Калугина с поста главы города.
Фото: vk.com/id635305324
0
0
0
0
7
Комментарии (9)