Мэр Задонска уходит в спорт

Владимир Калугин на днях уйдет с поста мэра Задонска и возглавит бассейн.

Руководивший Задонском более 15 лет Владимир Калугин оставляет пост мэра и переходит на должность директора местного бассейна.В разговоре с GOROD48 Владимир Калугин сообщил, что покинет администрацию города уже в январе.В 2010 году Владимира Калугина на пост главы городского поселения выбирали жители Задонска, в 2015-м и 2020-м — депутаты. Депутатам городского поселения предстоит избрать и нового главу Задонска. Отбор кандидатов будет объявлен после ухода Калугина с поста главы города.