Пропавшего без вести участника СВО развели через суд
Общество
В Липецке пенсионерка выпала из окна, но повисла на... внешнем блоке кондиционера!
Происшествия
Грабитель напросился в попутчики и сорвал с липчанина цепочку за миллион
Происшествия
Машину жительницы Грязей несколько раз обливали кислотой и прокалывали колеса
Происшествия
Башня «Туриста-2» стала ниже, но общая площадь здания выросла
Общество
Почти на четырех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Придавленному токарным станком 54-летнему мужчине выплатят полмиллиона
Происшествия
Коммунальная утечка подмыла дорогу: на проспекте 60-летия СССР застревают автомобили
Общество
За выходные пять человек попали в больницы с обморожениями
Здоровье
В блиндаже на высоте «Огурец» снесли дверь
Происшествия
В Липецке — уже 483 тысячи жителей
Общество
Грабитель напросился в попутчики и сорвал с липчанина цепочку за миллион
Происшествия
43-летнего водителя перевернувшегося «Ниссана» будут судить за гибель двоих пассажиров
Происшествия
Мэр Задонска уходит в спорт
Общество
Почти на четырех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Придавленному токарным станком 54-летнему мужчине выплатят полмиллиона
Происшествия
Липчанку обманули почти на миллион при покупке лазерных принтеров
Происшествия
Пенсионерка попала под колеса «Нивы»
Происшествия
В Грязях горел жилой дом модной архитектуры
Происшествия
На улице Космонавтов залило аптеку: несколько квартир четыре дня без воды
Общество
Общество
891
сегодня, 11:45
9

Мэр Задонска уходит в спорт

Владимир Калугин на днях уйдет с поста мэра Задонска и возглавит бассейн.

Руководивший Задонском более 15 лет Владимир Калугин оставляет пост мэра и переходит на должность директора местного бассейна.

В разговоре с GOROD48 Владимир Калугин сообщил, что покинет администрацию города уже в январе.

В 2010 году Владимира Калугина на пост главы городского поселения выбирали жители Задонска, в 2015-м и 2020-м — депутаты. Депутатам городского поселения предстоит избрать и нового главу Задонска. Отбор кандидатов будет объявлен после ухода Калугина с поста главы города.

Фото: vk.com/id635305324
кадры
Владимир Калугин
0
0
0
0
7

Комментарии (9)

Сначала новые
смотритель зоопарка
15 минут назад
когда уже уйдет гражданка Казакова К.Д. в бассейн?
Ответить
Васёк
19 минут назад
У нас в Липецке министр здравоохранения тоже почуствовала себя учителем и ушла детей учить.
Ответить
Это ещё что
3 минуты назад
В Европе санитарка почувствовала себя политикой и ушла ЕС руководить
Ответить
гость
29 минут назад
В вашем сообщении допущена ошибка. В структуре Задонского муниципального округа отсутствует должность глава города , городской совет депутатов. Поэтому никто избирать, как вы пишите, мэра не будет. Уже назначен начальник Задонского территориального отдела: Русанов Дмитрий Николаевич.
Ответить
САИ
32 минуты назад
Что то в с ситуации с уходом Калугина не так, не иначе попросили.
Ответить
Старик
35 минут назад
Зачем только себя мучал так долго. Сразу надо было в спорт идти а не в мэры. Однако тогда апельсин не делил бы.
Ответить
Ну всё
36 минут назад
Теперь заживём!!!
Ответить
Гость2
39 минут назад
Запахло. Жареным надо бежать в бассейн
Ответить
Бумеранг
49 минут назад
Личное мнение - Задонск сейчас развивается (как пишут), деньги будут вливаться в туризм большие - контролировать надо "своими людьми". Владимир,наверное, "не свой" .... или он очень любит плавать))) ....это как с ОЭЗ "Липецк" в 2019...
Ответить
