Статистика: четверть трат на платные услуги составили расходы на ЖКХ

Расходы липчан на платные услуги в январе-ноябре 2025 года выросли на 3,4% по сравнению с годом ранее. Объем платных услуг составил почти 108 миллиардов рублей, сообщает Липецкстат.

Основная доля трат пришлась на услуги жилищно-коммунального хозяйства (26% от общего объема). На бытовые и транспортные услуги пришлось по 15%, телекоммуникационные — 13%, медицинские — 12%.Объем бытовых услуг за 11 месяцев составил 16,5 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах объем бытовых услуг увеличился по сравнению с январем-ноябрем 2024 года на 3,8%. Здесь 32% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 21% — ремонт и строительство жилья и других построек, 12% — парикмахерские и косметические услуги, 10% приходилось на ритуальные услуги.