Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Пропавшего без вести участника СВО развели через суд
Общество
Грабитель напросился в попутчики и сорвал с липчанина цепочку за миллион
Происшествия
Почти на четырех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Придавленному токарным станком 54-летнему мужчине выплатят полмиллиона
Происшествия
В Липецке — уже 483 тысячи жителей
Общество
В Грязях горел жилой дом модной архитектуры
Происшествия
Механику мусоросортировочного комплекса оторвало правую руку
Происшествия
43-летнего водителя перевернувшегося «Ниссана» будут судить за гибель двоих пассажиров
Происшествия
Мэр Задонска уходит в спорт
Общество
Пенсионерка попала под колеса «Нивы»
Происшествия
Читать все
Тротуар на мосту через Каменный лог перерыли энергетики
Общество
Двухлетняя девочка проглотила батарейку и она лопнула в пищеводе
Здоровье
Электрички из Грязей в Мичуринск и обратно ходить не будут
Общество
Механику мусоросортировочного комплекса оторвало правую руку
Происшествия
24-летняя женщина за чужой счёт заказала на «Wildberries» товаров на 482 130 рублей
Происшествия
Трижды выстрелил из пистолета и ударил ножом: липчанин обвиняется в покушении на убийство
Происшествия
Статистика: четверть трат на платные услуги составили расходы на ЖКХ
Экономика
Бывшего директора спортшколы №11 обвиняют в незаконном получении почти 202 тысяч рублей
Происшествия
В Липецкой области снег, немного туманно и до -9
Погода в Липецке
Краснинское АТП обязали выплатить два миллиона за смертельное ДТП с участием рейсового автобуса
Происшествия
Читать все
Экономика
48
15 минут назад

Статистика: четверть трат на платные услуги составили расходы на ЖКХ

Расходы липчан на платные услуги в январе-ноябре 2025 года выросли на 3,4% по сравнению с годом ранее. Объем платных услуг составил почти 108 миллиардов рублей, сообщает Липецкстат. 

Основная доля трат пришлась на услуги жилищно-коммунального хозяйства (26% от общего объема). На бытовые и транспортные услуги пришлось по 15%, телекоммуникационные — 13%, медицинские — 12%.

Объем бытовых услуг за 11 месяцев составил 16,5 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах объем бытовых услуг увеличился по сравнению с январем-ноябрем 2024 года на 3,8%. Здесь 32% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 21% — ремонт и строительство жилья и других построек, 12% — парикмахерские и косметические услуги, 10% приходилось на ритуальные услуги.
траты населения
1
2
1
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить