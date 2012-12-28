Трижды выстрелил из пистолета и ударил ножом: липчанин обвиняется в покушении на убийство
Экономика
15 минут назад
Статистика: четверть трат на платные услуги составили расходы на ЖКХ
Расходы липчан на платные услуги в январе-ноябре 2025 года выросли на 3,4% по сравнению с годом ранее. Объем платных услуг составил почти 108 миллиардов рублей, сообщает Липецкстат.
Объем бытовых услуг за 11 месяцев составил 16,5 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах объем бытовых услуг увеличился по сравнению с январем-ноябрем 2024 года на 3,8%. Здесь 32% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 21% — ремонт и строительство жилья и других построек, 12% — парикмахерские и косметические услуги, 10% приходилось на ритуальные услуги.
