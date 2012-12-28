Трижды выстрелил из пистолета и ударил ножом: липчанин обвиняется в покушении на убийство
сегодня, 19:09
Липчанка разбила бровь и ушибла голову в резко затормозившем автобусе
64-летняя женщина госпитализирована.
По словам дочери пострадавшей, у ее матери разбита бровь, ушиб головы. Женщина госпитализирована в БСМП-1, ей наложили швы.
Дочь женщины просит откликнуться очевидцев этого ДТП.
— Хотелось бы найти девушку, которая оказала первую помощь моей маме, отзовитесь пожалуйста!
В полиции GOROD48 рассказали, что водитель объяснил резкое торможение дорожной ситуацией: на перекресток выскочил легкового автомобиля.
— По данному факту проводится проверка, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.
