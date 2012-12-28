Липчанка разбила бровь и ушибла голову в резко затормозившем автобусе

64-летняя женщина госпитализирована.

Сегодня около двух часов дня у остановки «Юных Натуралистов» в автобусе №323 из-за резкого торможения упала 64-летняя женщина.По словам дочери пострадавшей, у ее матери разбита бровь, ушиб головы. Женщина госпитализирована в БСМП-1, ей наложили швы.Дочь женщины просит откликнуться очевидцев этого ДТП.— Хотелось бы найти девушку, которая оказала первую помощь моей маме, отзовитесь пожалуйста!В полиции GOROD48 рассказали, что водитель объяснил резкое торможение дорожной ситуацией: на перекресток выскочил легкового автомобиля.— По данному факту проводится проверка, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.