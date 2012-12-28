Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Механику мусоросортировочного комплекса оторвало правую руку
Происшествия
В Липецке — уже 483 тысячи жителей
Общество
В Грязях горел жилой дом модной архитектуры
Происшествия
43-летнего водителя перевернувшегося «Ниссана» будут судить за гибель двоих пассажиров
Происшествия
Мэр Задонска уходит в спорт
Общество
Электрички из Грязей в Мичуринск и обратно ходить не будут
Общество
«Автомобиль снес шлагбаум и началась стрельба»
Происшествия
Пенсионерка попала под колеса «Нивы»
Происшествия
Двухлетняя девочка проглотила батарейку и она лопнула в пищеводе
Здоровье
На улице Космонавтов залило аптеку: несколько квартир четыре дня без воды
Общество
Читать все
Статистика: четверть трат на платные услуги составили расходы на ЖКХ
Экономика
Липчанка разбила бровь и ушибла голову в резко затормозившем автобусе
Происшествия
«Автомобиль снес шлагбаум и началась стрельба»
Происшествия
24-летняя женщина за чужой счёт заказала на «Wildberries» товаров на 482 130 рублей
Происшествия
Трижды выстрелил из пистолета и ударил ножом: липчанин обвиняется в покушении на убийство
Происшествия
В Липецкой области снег, немного туманно и до -9
Погода в Липецке
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Бывшего директора спортшколы №11 обвиняют в незаконном получении почти 202 тысяч рублей
Происшествия
Липецкая вечЁрка: липчан становится меньше, оторванная рука и мэр Задонска уходит в бассейн
Общество
Краснинское АТП обязали выплатить два миллиона за смертельное ДТП с участием рейсового автобуса
Происшествия
Читать все
Происшествия
1127
сегодня, 19:09
8

Липчанка разбила бровь и ушибла голову в резко затормозившем автобусе

64-летняя женщина госпитализирована.

Сегодня около двух часов дня у остановки «Юных Натуралистов» в автобусе №323 из-за резкого торможения упала 64-летняя женщина.

По словам дочери пострадавшей, у ее матери разбита бровь, ушиб головы. Женщина госпитализирована в БСМП-1, ей наложили швы.

Дочь женщины просит откликнуться очевидцев этого ДТП.

— Хотелось бы найти девушку, которая оказала первую помощь моей маме, отзовитесь пожалуйста!

В полиции GOROD48 рассказали, что водитель объяснил резкое торможение дорожной ситуацией: на перекресток выскочил легкового автомобиля.

— По данному факту проводится проверка, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.
ДТП
авария
0
4
1
2
1

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
( i )
39 минут назад
323 и без догонялок куда-то спешат.
Ответить
Я
44 минуты назад
Ездию с опытной на 323 в сторону автовокзала, есть такой водитель, пассажиров прям подгоняет, заходим, заходим пошустрей, двери закрываю, как в метро объявляет и мчится не понятно куда
Ответить
Ездию
24 минуты назад
А я езжу
Ответить
Дед
47 минут назад
Держаться надо
Ответить
А в 11м
51 минуту назад
Холодно, летом обращал внимание печки работают, что там у них происходит, это же вредительство, а ходят как? Стоишь по 2 часа мерзнешь
Ответить
Галина
сегодня, 19:33
Автобусы 35 и 323 играют друг с другом в гонки. Сколько раз замечала, именно эти 2 маршрута — наш 323-й и 35-й — друг друга обгоняют, зажимают в "карманах". И всё это вечером, уже не в час пик, там и так целевые пассажиры едут: кому на рудник, кому на тракторный. И все равно зачем-то несутся, когда уже зарплаты водителей перестанут зависеть от количества провезенных пассажиров? Просто нужно ехать по расписанию, да и все.
Ответить
Пенсионерка
сегодня, 19:25
Насчёт этого случая не знаю, но некоторые водители так постоянно ездят, как будто картошку везут, особенно молодые. Те, кто постарше, ездят аккуратнее.
Ответить
обычное дело
сегодня, 19:17
камеры проверьте в автобусе
Ответить
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить