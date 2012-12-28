Трижды выстрелил из пистолета и ударил ножом: липчанин обвиняется в покушении на убийство
Происшествия
55 минут назад
Краснинское АТП обязали выплатить два миллиона за смертельное ДТП с участием рейсового автобуса
Водитель автобуса «ГАЗель NEXT» не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге автомобилю «ВАЗ-21140».
ДТП произошло 9 августа 2024 года на дороге Становое-Троекурово-Лебедянь в Краснинском районе.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 69-летний водитель автобуса «ГАЗель NEXT» нарушил правила дорожного движения и не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге автомобилю «ВАЗ-21140» под управлением 54-летнего водителя.
В столкновении пострадали два пассажира автобуса, мужчина 68-и и женщина 64-х лет, а также водитель «ВАЗа» и его 36-летний пассажир. Все четверо были госпитализированы. 36-летний пассажир «ВАЗа» впоследствии умер.
Приговором суда виновнику ДТП по части третьей статьи 264 УК РФ назначены два года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
При этом владелец автобуса — ООО «Краснинское АТП» моральный вред членам семьи погибшего, в том числе его ребёнку, не возместило. Поэтому прокурор обратился в суд с иском к транспортному предприятию и он был удовлетворён.
