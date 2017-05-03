Общество
29 минут назад
Липчане боятся нападений собак в жилом районе
Причиной наплыва животных называют свалку.
В редакцию GOROD48 обратились липчане из района домов №10/2 и 10А на улице Елецкая. Авторы обращения указывают, что расположившаяся под окнами свалка угрожает их жизни и здоровью.
- Рядом с домами разрастается свалка из мусора. Это обуславливается нехваткой мусорных контейнеров, управляющая компания старается не замечать проблему. Мусор на жаре испускает зловонный запах, и жильцы не могут нормально проветрить у себя в квартирах. Также данная свалка становится местом обитания беспризорных собак, что представляет собой опасность для граждан и их детей. Рядом расположен детский сад, и стая собак разгуливает по всей территории рядом с домами и рядом детским садом. Вся сложившаяся ситуация негативно сказывается на окружающей среде, - считают негодующие липчане.
GOROD48 прояснил ситуацию в обслуживающей дом ГУК «Сокол». Там заверили, что свалка исчезнет до конца дня. В тоже время оказалось, что липчане сделали удар на опережение: в ГУК «Сокол» не поступало жалоб насчет разрастающейся свалки.
Стоит заметить, что проблема с мусором возникает в районе улицы Елецкая не в первый раз. Так, жители Липецка уже обращались в GOROD48 в феврале с аналогичной проблемой. Тогда оказалось, что контейнеры просто поменяли площадку дислокации.
- Рядом с домами разрастается свалка из мусора. Это обуславливается нехваткой мусорных контейнеров, управляющая компания старается не замечать проблему. Мусор на жаре испускает зловонный запах, и жильцы не могут нормально проветрить у себя в квартирах. Также данная свалка становится местом обитания беспризорных собак, что представляет собой опасность для граждан и их детей. Рядом расположен детский сад, и стая собак разгуливает по всей территории рядом с домами и рядом детским садом. Вся сложившаяся ситуация негативно сказывается на окружающей среде, - считают негодующие липчане.
GOROD48 прояснил ситуацию в обслуживающей дом ГУК «Сокол». Там заверили, что свалка исчезнет до конца дня. В тоже время оказалось, что липчане сделали удар на опережение: в ГУК «Сокол» не поступало жалоб насчет разрастающейся свалки.
Стоит заметить, что проблема с мусором возникает в районе улицы Елецкая не в первый раз. Так, жители Липецка уже обращались в GOROD48 в феврале с аналогичной проблемой. Тогда оказалось, что контейнеры просто поменяли площадку дислокации.
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Липчанин