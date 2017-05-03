Общество

29 минут назад

Липчане боятся нападений собак в жилом районе

2 354
#жалоба #мусор #свалка
Липчане боятся нападений собак в жилом районе

Причиной наплыва животных называют свалку.

В редакцию GOROD48 обратились липчане из района домов №10/2 и 10А на улице Елецкая. Авторы обращения указывают, что расположившаяся под окнами свалка угрожает их жизни и здоровью.

- Рядом с домами разрастается свалка из мусора. Это обуславливается нехваткой мусорных контейнеров, управляющая компания старается не замечать проблему. Мусор на жаре испускает зловонный запах, и жильцы не могут нормально проветрить у себя в квартирах. Также данная свалка становится местом обитания беспризорных собак, что представляет собой опасность для граждан и их детей. Рядом расположен детский сад, и стая собак разгуливает по всей территории рядом с домами и рядом детским садом. Вся сложившаяся ситуация негативно сказывается на окружающей среде, - считают негодующие липчане.

GOROD48 прояснил ситуацию в обслуживающей дом ГУК «Сокол». Там заверили, что свалка исчезнет до конца дня. В тоже время оказалось, что липчане сделали удар на опережение: в ГУК «Сокол» не поступало жалоб насчет разрастающейся свалки.

Стоит заметить, что проблема с мусором возникает в районе улицы Елецкая не в первый раз. Так, жители Липецка уже обращались в GOROD48 в феврале с аналогичной проблемой. Тогда оказалось, что контейнеры просто поменяли площадку дислокации.
img-big-0
img-big-1
img-small-0
img-small-1
2 354
#жалоба #мусор #свалка

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

123

3 минуты назад
собаки тоже кушать хотят. а жильцы могли организовать субботник за 100 рублей купить 10 мешков 260 литровых . все собрать завязать и поставить - всем хорошо и вони нет
ответить

Липчанин

13 минут назад
Так каждый для себя выбирает сам. Кто то становится терпилой и терпит, когда его самого и его близких кусают. А кто то идет в аптеку, травит стаю шакалов нафиг и живет в безопасности.
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области создадут единую базу домашних животных
#животные
В Липецкой области создадут единую базу домашних животных

5 минут назад

Общество
Липчане боятся нападений собак в жилом районе
#жалоба #мусор #свалка
2
Липчане боятся нападений собак в жилом районе

29 минут назад

Общество
Заключенные елецкой колонии против ватников
#осужденные
Заключенные елецкой колонии против ватников

31 минуту назад

Общество