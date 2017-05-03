Липецкий алкозавод продает долги на 2,1 млрд рублей

«Кратосу» должны свыше 100 организаций.

Арбитражный управляющий ООО «Кратос» выставил на электронные торги дебиторскую задолженность ликеро-водочного завода. Аукцион на право требования долгов стартует летом.



В один лот решили продали права требования к 102 организациям. Долги оценили почти в 1,5 млрд рублей - 1 464 880 795 рублей. Шаг аукциона составит свыше 77 млн рублей. В списке должников «Кратоса» числятся операторы мобильной связи, частные магазины и крупные торговые сети, хлебозавод, дилер отечественных автомобилей и многие другие. Заметим, что общий долг компаний составляет 2 128 386 523,98 рублей. Кроме того, «Кратос» решил продать семь единиц транспорта — они торгуются отдельными лотами.



Ликероводочный завод «Кратос» был признан банкротом в Арбитражном суде Липецкой области в июне 2015 года. Ранее предприятие само заявило о финансовой несостоятельности. Первоначально обязательства «Кратоса» оценивались в 1 565 326 892 рубля. На данный момент требования к заводу предъявили 12 организаций.



Воронецкий ликероводочный завод «Кратос» был основан в 1997 году. Согласно открытым данным, в 2013 году выручка составила 294 млн рублей, чистая прибыль – 3,4 млн рублей.