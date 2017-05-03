В Великую Отечественную войну погиб каждый второй житель Липецка и области

Взяли в руки оружие - 250 тысяч человек

"В годы Великой Отечественной войны 250 тысяч жителей Липецка и Липецкой области защищали нашу Родину с оружием в руках. Каждый второй погиб в боях. За мужество, отвагу и героизм многие из них были удостоены звания Героя Советского Союза" - такие цифры озвучил ведущий архивист Государственного архива Липецкой области Валерий Борисович Поляков и рассказал о некоторых Героях, в честь которых названы улицы города.



"Улица Водопьянова названа в честь Героя Советского Союза, летчика Михаила Водопьянова. В годы Великой Отечественной он был одним из организаторов бомбардировочной авиации, командовал 81-й авиадивизией. В ночь с 10 на 11 августа 1941 г. Водопьянов участвовал в авианалете на Берлин.



Старшина медицинской службы Ксения Константинова в октябре 1943 г. в Смоленской области попала в окружение. Защищая раненых бойцов, сражалась с фашистами до последнего патрона. Отважная девушка была тяжело ранена и схвачена гитлеровцами. После зверских пыток ее убили. В её честь была названа одна из площадей Липецка.



Улица Флёрова носит имя нашего знаменитого земляка Ивана Флёрова. Во время войны он командовал первой отдельной экспериментальной батареей реактивной артиллерии знаменитых «Катюш». Флёров родился в селе Двуречки, недалеко от Липецка. В октябре 1941 г. капитан Флёров, находясь в окружении, геройски погиб. В 1995 г. ему посмертно было присвоено звание Героя России.



Василий Петрович Газин, именем которого названа одна из улиц нашего города, повторил подвиг Александра Матросова, закрыв своим телом амбразуру дзота. В победном сорок пятом ему было присвоено звание Героя Советского Союза", сообщает сайт централизованной библиотечной системы Липецка.