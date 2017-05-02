В Лебедяни из разрушенного склада до сих пор продолжает вытекать сок

Для прохода спецтехники снесли КПП.

Разбирать завалы на складе готовой продукции завода соков в Лебедяни приедет 6-метровый кран. А чтобы он смог проехать на место, на складе снесли КПП. Об этом GOROD48 рассказал глава города Лебедянь Алексей Хрипченко.

Дело в том, что КПП разрушенного склада ООО «Лебедянский» позволяло проходить на территорию только машинам шириной не более 2,2 метра. А разбирать завалы будет огромная 6-метровая спецтехника.

По словам Алексея Хрипченко, из развалин склада до сих пор продолжает вытекать сок. В субботу, 29 апреля, на территории склада рухнула 38-метровая мачта, с которой спасали двух сотрудников предприятия. Сок снова потёк, но предприятие уже окружили несколькими защитными ограждениями из наполненных водой резиновых бананов, построили дамбы из мешков с песком. Поэтому в город больше ничего не течет. Всё лишнее своевременно откачивают машиной.

От сокового потопа, по уточнённым данным, в Лебедяни пострадали один дом, где затопило подвал и дворовую территорию, и три огорода. Информацию по ним власти Лебедяни передали в компанию PepsiСo.