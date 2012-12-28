Кондиционерами оснащены 70% муниципальных и только 5% частных автобусов

На предприятии МУП «Липецкпассажиртранс» GOROD48 рассказали, почему летом в автобусах не всегда работают кондиционеры.

В преддверии лета МУП «Липецкпассажиртранс» проверяет готовность автобусов к жаркому сезону. Из 280 автобусов муниципального предприятия кондиционерами оснащены 192. В частном автопарке ситуация значительно хуже. Из 300 автобусов кондиционеры есть только в полутора десятках машин. Причем покупать технику с таким оборудованием частники только начали, в прошлом году у них практически не было автобусов с кондиционерами, рассказал начальник отдела городского департамента транспорта Алексей Пикалов.По социальным стандартам транспортного обслуживания, кондиционеры в подвижном составе включают при температуре +25. Если кондиционер не работает, пассажир может обратиться к водителю с просьбой его включить. Водитель не откликнулся на просьбу — можно позвонить на предприятие или в департамент транспорта, номера телефонов должны быть указаны на информационном табло в салоне автобуса.В этом году жалоб на неработающие кондиционеры еще не было, а в прошлом городской департамент транспорта получил 47 таких обращений.Водителя, не включившего кондиционер, могут привлечь к дисциплинарной ответственности: сделать замечание или выговор. Если нарушений много — ему может грозить лишение премии.Но есть нюансы. Главный инженер МУП «Липецкпассажиртранс» Павел Морозов говорит, что сломанный кондиционер не причина для того, чтобы не выпустить автобус на линию. В среднем кондиционеры выходят из строя раз в месяц. Поломки разные, не все можно устранить быстро. Доставку нужных запчастей (кондиционеры импортные) приходится ждать до месяца.Павел Морозов рассказал, что есть только две причины, по которым водитель не включает кондиционер в автобусе: неисправность и «война» пассажиров — одним холодно, другим жарко. Экономия топлива тут не при чем. Дополнительный расход на вентиляцию закладывается в норматив, кроме того, 70% автобусов работают на газу.