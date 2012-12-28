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сегодня, 12:51
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Кондиционерами оснащены 70% муниципальных и только 5% частных автобусов

На предприятии МУП «Липецкпассажиртранс» GOROD48 рассказали, почему летом в автобусах не всегда работают кондиционеры.

В преддверии лета МУП «Липецкпассажиртранс» проверяет готовность автобусов к жаркому сезону. Из 280 автобусов муниципального предприятия кондиционерами оснащены 192. В частном автопарке ситуация значительно хуже. Из 300 автобусов кондиционеры есть только в полутора десятках машин. Причем покупать технику с таким оборудованием частники только начали, в прошлом году у них практически не было автобусов с кондиционерами, рассказал начальник отдела городского департамента транспорта Алексей Пикалов.







По социальным стандартам транспортного обслуживания, кондиционеры в подвижном составе включают при температуре +25. Если кондиционер не работает, пассажир может обратиться к водителю с просьбой его включить. Водитель не откликнулся на просьбу — можно позвонить на предприятие или в департамент транспорта, номера телефонов должны быть указаны на информационном табло в салоне автобуса.

В этом году жалоб на неработающие кондиционеры еще не было, а в прошлом городской департамент транспорта получил 47 таких обращений.

Водителя, не включившего кондиционер, могут привлечь к дисциплинарной ответственности: сделать замечание или выговор. Если нарушений много — ему может грозить лишение премии.

Но есть нюансы. Главный инженер МУП «Липецкпассажиртранс» Павел Морозов говорит, что сломанный кондиционер не причина для того, чтобы не выпустить автобус на линию. В среднем кондиционеры выходят из строя раз в месяц. Поломки разные, не все можно устранить быстро. Доставку нужных запчастей (кондиционеры импортные) приходится ждать до месяца.

Павел Морозов рассказал, что есть только две причины, по которым водитель не включает кондиционер в автобусе: неисправность и «война» пассажиров — одним холодно, другим жарко. Экономия топлива тут не при чем. Дополнительный расход на вентиляцию закладывается в норматив, кроме того, 70% автобусов работают на газу.


кондиционеры
автобусы
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Комментарии (11)

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Как гость
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Сначала новые
-
9 минут назад
С такими обдираловскими тарифами возраст подвижного состава нужно ограничивать 10 годами.
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Дуся
16 минут назад
какой тут кондиционер, здесь хоть как-то дождаться в частности 378 вообще перестал ездить по вечерам.
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Николай
30 минут назад
Частные автобусы больше похожи на транспорт для перевозки скота
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3223
42 минуты назад
Не надо прятаться за отмазку "война пассажиров". Дома всем комфортно при +22, поэтому в транспорте такая температура будет комфортна всем пассажирам. К этому давно пришли на загнивающем Западе, об этом Вам расскажут врачи. В наших 330, 325, 322 словно в * - окна задраены, едешь и потеешь. Про ПАЗики можно вообще молчать - они хороши зимой (КПД двигателя таков, что вся энергия уходит в нагрев), а летом в них душегубка
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Т
42 минуты назад
В частных даже форточек нет, чтобы открыть и в большенстве автобусах штор.
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Правдоруб
52 минуты назад
Надо этих хозяев,,, частных маршрутов собрать и покатать денёк без кондиционера с малюсенькими форточками полных пассажиров автобусах , я думаю это будет правильно.
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КУЗЯ
52 минуты назад
Вот, вот... чаще всего отмаз у водителей - кондер сломан...
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150
54 минуты назад
Бабулькам и в +40 холодно...
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Пердимонокль
сегодня, 13:18
"Война пассажиров "... Вон оно как?! Не тот нынче пассажир пошел однако.
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Викторм
сегодня, 13:13
Внимание, вопрос: каким образом частники без кондиционеров получают лучшие и самые наполненные маршруты? Это чтобы мы там посильнее душились в жару?
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