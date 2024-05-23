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17 минут назад

Завершается четырёхлетнее строительство «Восточного обхода»

В ближайшие полгода строители завершат работу на транспортном кольце вокруг Липецка. Уже летом планируется достроить мост, останется довести дорогу до него со стороны грязинской трассы.

В Казинке продолжается строительство моста через Матырское водохранилище. Все несущие конструкции смонтированы, рабочие свободно ходят с берега на берег. Сейчас мостостроители «Уваровской ПМК-22» армируют последние участки под заливку бетоном, когда он наберет положенную прочность, на монолитную плиту ляжет дорожное покрытие. Дорога от моста до трассы «Орел-Ливны – Тамбов» тоже построена.

— Эту половину моста бетонируем в пять этапов. Сейчас готовимся к четвёртому, армируем очередную часть монолитной плиты. 31 мая будем заливать её бетоном, — рассказал начальник участка Александр Григорьев.

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Длина моста — 364 метра. Он состоит из двух частей — одна простирается над мелководной частью Матыры, она уже готова, асфальту уложен, установлено ограждение, смонтировано освещение. Вторая часть проходит над глубокой частью реки. По словам начальника Александра Григорьева, глубина реки в этом месте составляет 15 метров. Для монтажа опор строителям пришлось устроить временный мост под основным. На опоры уложили мощные металлические балки. Как раз на них теперь ведут арматурные и бетонные работы.

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А со стороны Грязинской трассы к мосту тянут дорогу. Для этого понадобились сотни тысяч тонн грунта, щебня, песка. Поверх этого основания дорожники уложат три слоя асфальтобетона общей толщиной 20 см. Участок около километра уже заасфальтирован в один слой.

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Как рассказал прораб участка Иван Агафонов, далее дорогу обустроят по всем положенным параметрам - с освещением, ограждением, разметкой, съездами. А в Казинке трассу отгородят от жилых домов защитными экранами.

Иван Агафонов говорит, что полностью все работы завершатся согласно контракту – в декабре.

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Вторую очередь Восточного обхода Липецка строили с 2020 года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Она замкнет транспортное кольцо вокруг областного центра, разгрузит трассы «Липецк – Усмань», «Липецк – Грязи», выведет транспортный поток, особенно большегрузы, из города и с дамбы, свяжет аэропорт с промышленной зоной, упростит выход на федеральные трассы «Дон» и «Каспий», улучшит логистику и межрегиональные транспортные связи.

Восточный обход - один из самых крупных объектов в дорожном строительстве региона. До конца года в порядок приведут около 600 км дорог. Всего за последние 5 лет отремонтировали почти 3000 км. Это как от Липецка до Крыма туда и обратно.
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