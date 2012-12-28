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Общество
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31 минуту назад
Прокуратура Липецкой области открыла «горячую линию» по нарушениям на ЕГЭ
Сообщения принимают по телефону: 27-34-59.
Сообщения принимаются на «горячую линию» до 5 июля 2024 года включительно в течение всего рабочего дня с 9:00 до 18:00 по телефону: 27-34-59.
«По всем поступившим сообщениям о нарушении прав несовершеннолетних будут организованы надзорные мероприятия. Также можно направить обращение через портал «Госуслуги», Единый портал прокуратуры Российской Федерации — в разделе «Обращение в прокуратуру» либо обратиться на личный прием в органы прокуратуры», — сообщает пресс-служба прокуратуры.
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