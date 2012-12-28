Прокуратура Липецкой области открыла «горячую линию» по нарушениям на ЕГЭ

Сообщения принимают по телефону: 27-34-59.

В прокуратуре Липецкой области начала работу «горячая линия» по вопросам соблюдения прав обучающихся при проведении государственной итоговой аттестации в школах.Сообщения принимаются на «горячую линию» до 5 июля 2024 года включительно в течение всего рабочего дня с 9:00 до 18:00 по телефону: 27-34-59.«По всем поступившим сообщениям о нарушении прав несовершеннолетних будут организованы надзорные мероприятия. Также можно направить обращение через портал «Госуслуги», Единый портал прокуратуры Российской Федерации — в разделе «Обращение в прокуратуру» либо обратиться на личный прием в органы прокуратуры», — сообщает пресс-служба прокуратуры.